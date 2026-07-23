В Орловской области в июне цены выросли на 0,69%. Годовая инфляция в регионе достигла 5,63%, что оказалось ниже среднего показателя по России (6,02%).
Больше всего кошелек жителей региона затронуло подорожание продуктов — этот сегмент прибавил в цене 1,24% за месяц. Основной удар пришелся на овощную группу: лук, картофель, капуста, свекла и морковь стали дороже из-за истощения запасов прошлого года перед началом нового сбора урожая.
Помимо овощей, вырос спрос и цена на сахар. Яйца же, напротив, продолжают дешеветь из-за увеличения предложения на рынке.
|Товар / Категория
|Динамика цены (за год)
|Причина изменения
|Бензин и дизель
|+14,42%
|Ремонты НПЗ при высоком сезонном спросе
|Сахар
|+5,07%
|Рост затрат производителей и сезонный спрос
|Яйца
|+2,53%
|Расширение предложения (текущее снижение)
|Плодоовощная продукция
|-6,01%
|Сезонный цикл урожая
|Подержанные иномарки
|-4,34%
|Рыночная корректировка стоимости
Непродовольственные товары за июнь подорожали на 0,35%. Рост цен на смартфоны и средства связи объясняют усложнением логистики. Топливо прибавило в стоимости из-за временного сокращения производства нефтепродуктов.
Положительным моментом для жителей региона стало снижение цен на сыр — это произошло благодаря росту объемов местного производства. Также дешевеют автомобили, особенно сегмент подержанных иномарок.
"Центральный банк продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции и ее стабилизацию вблизи целевого уровня 4%", — сообщили в отделении Банка России по Орловской области.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.