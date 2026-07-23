Продуктовый набор стал недоступным: подорожание в Орловской области ударило по самым базовым позициям

В Орловской области в июне цены выросли на 0,69%. Годовая инфляция в регионе достигла 5,63%, что оказалось ниже среднего показателя по России (6,02%).

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Оплата покупок в магазине

Больше всего кошелек жителей региона затронуло подорожание продуктов — этот сегмент прибавил в цене 1,24% за месяц. Основной удар пришелся на овощную группу: лук, картофель, капуста, свекла и морковь стали дороже из-за истощения запасов прошлого года перед началом нового сбора урожая.

Помимо овощей, вырос спрос и цена на сахар. Яйца же, напротив, продолжают дешеветь из-за увеличения предложения на рынке.

Товар / Категория Динамика цены (за год) Причина изменения Бензин и дизель +14,42% Ремонты НПЗ при высоком сезонном спросе Сахар +5,07% Рост затрат производителей и сезонный спрос Яйца +2,53% Расширение предложения (текущее снижение) Плодоовощная продукция -6,01% Сезонный цикл урожая Подержанные иномарки -4,34% Рыночная корректировка стоимости

Непродовольственные товары за июнь подорожали на 0,35%. Рост цен на смартфоны и средства связи объясняют усложнением логистики. Топливо прибавило в стоимости из-за временного сокращения производства нефтепродуктов.

Положительным моментом для жителей региона стало снижение цен на сыр — это произошло благодаря росту объемов местного производства. Также дешевеют автомобили, особенно сегмент подержанных иномарок.

"Центральный банк продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции и ее стабилизацию вблизи целевого уровня 4%", — сообщили в отделении Банка России по Орловской области.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов