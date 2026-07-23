Налоговая лазейка открылась для тысячи родителей: жители Башкортостана получили неожиданное пополнение

Более 35 тысяч жителей Башкортостана получили семейную выплату, которая позволяет работающим родителям вернуть часть уплаченного за прошлый год налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ В Ростовском областном перинатальном центре

По данным регионального отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан, общая сумма поддержки превысила 972 млн рублей. Среди получателей — 1148 родителей двоен и 10 родителей троен.

Кто может претендовать на выплату

Право на деньги имеют семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет (до 23 лет при условии очного обучения). Для получения средств должны соблюдаться два основных условия:

Официальное трудоустройство и уплата НДФЛ в 2025 году.

Среднедушевой доход семьи не выше полуторакратного прожиточного минимума на душу населения в республике за прошлый год — эта сумма составляет 23 673 рубля.

Итоговая выплата для каждой семьи индивидуальна. Ее размер определяет разница между фактической суммой уплаченных налогов за 2025 год и суммой, рассчитанной по льготной ставке 6%.

Параметр Значение / Условие Порог дохода (на душу населения) до 23 673 рубля Льготная ставка налога 6% Срок подачи заявлений с 1 июня по 1 октября

Порядок оформления

Оформить выплату можно ежегодно в период с 1 июня по 1 октября. Заявление принимают через три канала:

портал Госуслуг;

клиентские службы отделений СФР;

центры "Мои документы" (МФЦ).

"Сумма для каждой семьи индивидуальна. Она рассчитывается как разница между тем, сколько налогов вы заплатили за весь 2025 год, и суммой, рассчитанной по льготной ставке 6%", — пояснили в СФР.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли подавать заявление каждый год?

Да, подать заявление необходимо ежегодно в установленный период с 1 июня по 1 октября.

Как считается доход семьи для выплаты?

При расчете учитывается среднедушевой доход всех членов семьи. Подробный порядок учета доходов ранее разъясняли в Минтруде.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов