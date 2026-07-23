Налоговая лазейка открылась для тысячи родителей: жители Башкортостана получили неожиданное пополнение

Более 35 тысяч жителей Башкортостана получили семейную выплату, которая позволяет работающим родителям вернуть часть уплаченного за прошлый год налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
По данным регионального отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан, общая сумма поддержки превысила 972 млн рублей. Среди получателей — 1148 родителей двоен и 10 родителей троен.
Право на деньги имеют семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет (до 23 лет при условии очного обучения). Для получения средств должны соблюдаться два основных условия:
Итоговая выплата для каждой семьи индивидуальна. Ее размер определяет разница между фактической суммой уплаченных налогов за 2025 год и суммой, рассчитанной по льготной ставке 6%.
|Параметр
|Значение / Условие
|Порог дохода (на душу населения)
|до 23 673 рубля
|Льготная ставка налога
|6%
|Срок подачи заявлений
|с 1 июня по 1 октября
Оформить выплату можно ежегодно в период с 1 июня по 1 октября. Заявление принимают через три канала:
"Сумма для каждой семьи индивидуальна. Она рассчитывается как разница между тем, сколько налогов вы заплатили за весь 2025 год, и суммой, рассчитанной по льготной ставке 6%", — пояснили в СФР.
Да, подать заявление необходимо ежегодно в установленный период с 1 июня по 1 октября.
При расчете учитывается среднедушевой доход всех членов семьи. Подробный порядок учета доходов ранее разъясняли в Минтруде.
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