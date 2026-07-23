Город наконец перестал разваливаться: в Хабаровске обновили полотно, что изменило статистику

Доля дорог в Хабаровске, которые соответствуют всем нормативам, выросла до 85,55%. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук.
Основной объем работ прошли по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". За три года дорожники обновили почти 80 километров полотна. В список отремонтированных объектов попали проспект 60-летия Октября, улица Тихоокеанская и развязка на её пересечении с Ленинградской. Также привели в порядок улицы Кирова, Победы и Свободы.
|Показатель
|Значение
|Доля дорог в норме
|85,55%
|Объем ремонта за 3 года
|около 80 км
Помимо дорог, в городе сейчас обновляют общественные пространства и городскую инфраструктуру.
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