Город наконец перестал разваливаться: в Хабаровске обновили полотно, что изменило статистику

Доля дорог в Хабаровске, которые соответствуют всем нормативам, выросла до 85,55%. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорожные работы на улице

Основной объем работ прошли по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". За три года дорожники обновили почти 80 километров полотна. В список отремонтированных объектов попали проспект 60-летия Октября, улица Тихоокеанская и развязка на её пересечении с Ленинградской. Также привели в порядок улицы Кирова, Победы и Свободы.

Показатель Значение Доля дорог в норме 85,55% Объем ремонта за 3 года около 80 км

Помимо дорог, в городе сейчас обновляют общественные пространства и городскую инфраструктуру.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова