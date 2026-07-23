Заправки пустеют за час: Псковская область столкнулась с коллапсом в поставках АИ-95

Жители Великих Лук и ряда малых городов Псковской области продолжают испытывать дефицит бензина марки АИ-95. Несмотря на поставки топлива, запасы на заправках заканчиваются быстрее, чем их успевают восполнять.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Длинная очередь из пикапов у заправочной станции в сельской местности

В Великих Луках ситуация остается напряженной. В течение дня топливо поступало лишь на отдельные станции. Например, на АЗС "Сургутнефтегаз" запасы АИ-95 исчерпали к полудню, а в период с 16:00 до 17:00 на некоторых заправках раскупили все виды бензина.

Группа городов Доступное топливо Пушгоры, Порхов, Дно, Красногородск, Плюсса, Струги Красные, Палкино, Дедовичи АИ-92 и дизель (очередей нет) Гдов, Локня, Бежаницы, Себеж, Опочка, Усвяты АИ-95, АИ-92 и дизель (очередей нет)

По словам губернатора Михаила Ведерникова, острая фаза кризиса в крупных агломерациях региона постепенно проходит. Это стало возможным за счет увеличения объемов поставок через сети "Татнефть", "Лукойл", "Роснефть" и "Газпромнефть".

"Конечно, до полной нормализации ещё далеко. В каждом конкретном случае занимаемся решением в ручном режиме вместе с руководством сетевых компаний", — сообщил Михаил Ведерников.

Для водителей в небольших населенных пунктах это означает временную зависимость от одного вида топлива (АИ-92), что особенно критично для владельцев современных автомобилей, требующих высокооктанового бензина.