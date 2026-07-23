Поезда больше не в приоритете: новый рейс из Карелии на юг обогнал "Ласточку" по времени пути

С 31 июля в Карелии получат новое регулярное автобусное сообщение с югом России. Из Петрозаводска в Ростов-на-Дону запускается межрегиональный маршрут №10986 с остановками в Санкт-Петербурге и Москве. Рейс будет ходить раз в неделю в каждом направлении, сообщили в "Карелавтотрансе".

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Автобус в поле

Автобус будет отправляться из столицы Карелии по пятницам в 10:00. В Петербург он прибудет через пять часов — в 15:00, в Москву — в полночь, а в Ростов-на-Дону — к 13:30 субботы. Обратный рейс выходит из Ростова по средам в 18:00, достигает Москвы к 7:00 четверга, Петербурга — к 16:00, и возвращается в Петрозаводск к 21:30 того же дня.

Стоимость и время в пути

Проезд из Петрозаводска до Ростова-на-Дону будет стоить 8000 рублей, до Москвы — 4500 рублей, до Санкт-Петербурга — 2000 рублей. По данным паблика "Петрозаводск-транспортный", до Петербурга автобус едет всего пять часов — на полчаса быстрее, чем поезд "Ласточка".

Направление Время в пути Стоимость Петрозаводск — Санкт-Петербург 5 часов 2000 руб. Петрозаводск — Москва 14 часов 4500 руб. Петрозаводск — Ростов-на-Дону 27,5 часов 8000 руб.

Перестройка городского транспорта

Новый межрегиональный маршрут запускается на фоне предстоящей реформы городского пассажирского транспорта в Петрозаводске. С 12 августа в городе уберут старые автобусные маршруты и введут семь новых. Изменения затравят схему перевозок, к которой жители привыкли за годы.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов

Ольга Морозова специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов