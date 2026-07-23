Пустые баки в Южной Якутии: вынудили Томмотскую нефтебазу резко пересмотреть суточные лимиты

В Якутии усиливают поставки топлива в муниципальные районы и готовят северный завоз к отопительному сезону. Глава республики Айсен Николаев обсудил с профильными ведомствами логистику грузов и ситуацию с дефицитом нефтепродуктов в отдельных точках региона.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь советских автомобилей на АЗС на закате

Особое внимание уделили Южной Якутии, где возникли сложности с топливом. Чтобы разгрузить ситуацию в Нерюнгринском и Алданском районах, увеличили суточную отгрузку с Томмотской нефтебазы. По мере прибытия новых партий лимиты будут пересматривать.

Вид топлива (Томмотская нефтебаза) Было (тонн/сутки) Стало (тонн/сутки) Бензин АИ-95 20 35 Дизельное топливо 34 40

Параллельно стартовал основной этап доставки грузов в арктические районы. Навигация открыта, флот вышел на линию. В северные поселки уже отправили около 17 тысяч тонн дизеля.

Помимо топлива, критически важным остается завоз угля. Айсен Николаев потребовал сформировать нормативные запасы в населенных пунктах строго по графику. Опоздание с доставкой в условиях якутского климата ставит под удар работу систем отопления и жизнеобеспечения зимой.

Глава республики поручил продолжить переговоры с федеральными ведомствами и поставщиками, чтобы гарантировать объемы поставок и соблюдение сроков доставки.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов