В Якутии усиливают поставки топлива в муниципальные районы и готовят северный завоз к отопительному сезону. Глава республики Айсен Николаев обсудил с профильными ведомствами логистику грузов и ситуацию с дефицитом нефтепродуктов в отдельных точках региона.
Особое внимание уделили Южной Якутии, где возникли сложности с топливом. Чтобы разгрузить ситуацию в Нерюнгринском и Алданском районах, увеличили суточную отгрузку с Томмотской нефтебазы. По мере прибытия новых партий лимиты будут пересматривать.
|Вид топлива (Томмотская нефтебаза)
|Было (тонн/сутки)
|Стало (тонн/сутки)
|Бензин АИ-95
|20
|35
|Дизельное топливо
|34
|40
Параллельно стартовал основной этап доставки грузов в арктические районы. Навигация открыта, флот вышел на линию. В северные поселки уже отправили около 17 тысяч тонн дизеля.
Помимо топлива, критически важным остается завоз угля. Айсен Николаев потребовал сформировать нормативные запасы в населенных пунктах строго по графику. Опоздание с доставкой в условиях якутского климата ставит под удар работу систем отопления и жизнеобеспечения зимой.
Глава республики поручил продолжить переговоры с федеральными ведомствами и поставщиками, чтобы гарантировать объемы поставок и соблюдение сроков доставки.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.