Музейный комплекс в Верхней Пышме восстанавливает многоразовый космический корабль "Байкал"

В Свердловской области восстанавливают единственный сохранившийся в России экземпляр многоразового космического корабля системы "Энергия — Буран". Специалисты музейного комплекса в Верхней Пышме возвращают аппарату первозданный вид, воссоздавая сложнейшую теплозащитную обшивку и восстанавливая механизмы управления.

Фото: https://www.flickr.com/photos/aeroprints/7286029204/ by Aeroprints.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Буран

Речь идет об изделии 2.01 "Байкал". Этот корабль должен был стать третьим пилотируемым аппаратом советской программы, но проект свернули в 1993 году из-за прекращения финансирования. К моменту закрытия программы "Байкал" был готов примерно на 50%.

Судьба корабля "Байкал"

В отличие от первого "Бурана", который совершил единственный полет в 1988 году и позже был уничтожен, или второго экземпляра ("Буря"), хранящегося на Байконуре, "Байкал" никогда не покидал пределы атмосферы. Он предназначался для обслуживания орбитальных объектов, доставки персонала для сборки крупных космических сооружений и возвращения на Землю вышедших из строя спутников.

Путь корабля в музей был сложным: его перевозили из Медыни (Калужская область) на Урал целый месяц. Из-за габаритов фюзеляжа — высота которого в транспортировочном положении достигала 6,4 метра — пришлось использовать водный транспорт и перекрывать автомобильные трассы, снимать дорожные знаки и поднимать провода.

Технические сложности реставрации

Аппарат прибыл в музей в состоянии "машинокомплекта": крыло, киль и механизация были расстыкованы. Корпус был поврежден, местами виднелись следы ржавчины.

"Изначально корабль был получен в состоянии, можно сказать, машинокомплекта. Сейчас он уже внешне практически полностью соответствует изначальному проекту", — отметил ведущий специалист по реставрации Музейного комплекса Александр Строгонов.

Реставраторам пришлось удалять следы кустарного ремонта 2011 года, когда для участия в авиасалоне МАКС корпус красили валиком, а некоторые детали заменяли фанерой. Сейчас специалистам удалось вернуть подвижность элевонам и тормозному щитку: первый работает на гидравлике, второй — на электрическом приводе.

Этап работ Результат / Особенность Конструкция Сборка корпуса из отдельных модулей, воссоздание силовых тяг шасси Механика Восстановление работы элевонов и тормозного щитка Обшивка 3D-сканирование и монтаж керамических плиток

Уникальная теплозащита

Самый трудоемкий процесс — восстановление теплозащитного слоя. Обшивка состоит из 39 тысяч плиток из кварцевого волокна и композита "Гравимол". Каждая деталь имеет индивидуальную геометрию, поэтому их невозможно заменить стандартными элементами.

Для воссоздания покрытия специалисты создали точную 3D-модель корабля. Новые плитки, изготовленные из современных материалов, нумеруют и клеят строго по схеме. Ошибки в один миллиметр или поворот детали приводят к смещению всей раскладки.

"Ни одной плитки миллиметр в миллиметр там нет. Если одну и ту же плитку даже повернуть боком, то вся раскладка дальше поползет", — пояснил реставратор Ренат Габитов.

Работы ведутся поэтапно: первым восстановили киль (на высоте пяти этажей), теперь перешли к левой боковине. Правую часть корабля решили оставить без изменений, чтобы сохранить исторический облик аппарата со всеми следами его многолетнего простоя.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов