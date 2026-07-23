Неожиданный экспортный бум в Курской области: зарубежные партнеры кардинально сменили свои предпочтения

Курские производители шампиньонов нарастили поставки за рубеж. За первые шесть месяцев 2026 года объем экспорта грибов вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего из региона вывезли 2 884,7 тонны продукции. Основным рынком сбыта остается Беларусь — туда ушло 65% всех экспортных партий. Остальные 35% закупили в Казахстане.
|Показатель
|Значение
|Общий объем экспорта (I полугодие 2026)
|2 884,7 тонны
|Рост поставок к прошлому году
|+22%
|Доля Беларуси в экспорте
|65%
|Доля Казахстана в экспорте
|35%
Рост спроса на курские шампиньоны напрямую влияет на работу местных агропредприятий и грибных ферм. Увеличение объемов сбыта позволяет расширять производство и создавать новые рабочие места в сельских районах области.
"Рост экспорта свидетельствует о конкурентоспособности продукции региона на внешних рынках", — отметили в региональном управлении Россельхознадзора.
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