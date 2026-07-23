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Неожиданный экспортный бум в Курской области: зарубежные партнеры кардинально сменили свои предпочтения

Россия » Центр » Курск

Курские производители шампиньонов нарастили поставки за рубеж. За первые шесть месяцев 2026 года объем экспорта грибов вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Шампиньоны
Фото: unsplash.com by Waldemar Brandt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Шампиньоны

Всего из региона вывезли 2 884,7 тонны продукции. Основным рынком сбыта остается Беларусь — туда ушло 65% всех экспортных партий. Остальные 35% закупили в Казахстане.

Показатель Значение
Общий объем экспорта (I полугодие 2026) 2 884,7 тонны
Рост поставок к прошлому году +22%
Доля Беларуси в экспорте 65%
Доля Казахстана в экспорте 35%

Рост спроса на курские шампиньоны напрямую влияет на работу местных агропредприятий и грибных ферм. Увеличение объемов сбыта позволяет расширять производство и создавать новые рабочие места в сельских районах области.

"Рост экспорта свидетельствует о конкурентоспособности продукции региона на внешних рынках", — отметили в региональном управлении Россельхознадзора.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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