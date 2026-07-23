Все дороги внезапно закрыли: ситуация в Ярославской области привела к блокировке выезда на Москву

В Ярославской области объявили режим беспилотной опасности после атаки БПЛА. Чтобы защитить людей, дорожные службы перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы — ограничение действует от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Фото: Wikipedia by Avtodor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Трасса

Местные власти просят водителей и пассажиров не выезжать в этом направлении или искать объездные пути, чтобы не создавать заторы и не подвергать себя риску.

"Объявлен режим беспилотной опасности", — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Силовики и подразделения министерства обороны продолжают работу по отражению атаки и обеспечению безопасности в регионе.