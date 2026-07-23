Профессионалов просто вычеркнули из списков: новый указ лишил градостроительный совет всякой экспертизы

В Омской области готовят указ об обновлении состава Архитектурно-градостроительного совета. В новый список членов органа могут не включить ни одного профессионального архитектора.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инженер с циркулем над чертежом

По данным источника Om1, проект документа уже разработан. Текущий состав совета утвердили в 2021 году: из шести человек только двое имеют профильное образование и квалификацию.

В новой структуре совета приоритет могут отдать инженерам и экономистам. Это приведет к окончательному вымыванию специалистов по архитектурному проектированию из органа, который принимает ключевые решения по планировке городов и оформлению территорий региона.

"Утратить профессиональную экспертизу в вопросах градостроительного проектирования и строительства — это большой риск для региона", — отмечают представители профильной отрасли.

Показатель Значение (текущий состав) Общее количество членов совета 6 человек Количество дипломированных архитекторов 2 человека Прогноз по количеству архитекторов в новом составе 0 человек

Специалисты предупреждают, что замена архитекторов экономистами и инженерами может снизить качество градостроительных решений. Власти региона детали проекта указа пока не комментируют.

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