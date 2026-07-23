Профессионалов просто вычеркнули из списков: новый указ лишил градостроительный совет всякой экспертизы

В Омской области готовят указ об обновлении состава Архитектурно-градостроительного совета. В новый список членов органа могут не включить ни одного профессионального архитектора.
По данным источника Om1, проект документа уже разработан. Текущий состав совета утвердили в 2021 году: из шести человек только двое имеют профильное образование и квалификацию.
В новой структуре совета приоритет могут отдать инженерам и экономистам. Это приведет к окончательному вымыванию специалистов по архитектурному проектированию из органа, который принимает ключевые решения по планировке городов и оформлению территорий региона.
"Утратить профессиональную экспертизу в вопросах градостроительного проектирования и строительства — это большой риск для региона", — отмечают представители профильной отрасли.
|Показатель
|Значение (текущий состав)
|Общее количество членов совета
|6 человек
|Количество дипломированных архитекторов
|2 человека
|Прогноз по количеству архитекторов в новом составе
|0 человек
Специалисты предупреждают, что замена архитекторов экономистами и инженерами может снизить качество градостроительных решений. Власти региона детали проекта указа пока не комментируют.
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