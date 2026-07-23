Продуктовый заслон в аэропорту: строгие меры предосторожности привели к массовым потерям груза

В аэропорту Большое Савино с начала 2026 года изъяли почти 180 килограммов запрещенных продуктов питания. Контроль прошел на 64 международных рейсах, нарушения зафиксировали у 149 граждан Узбекистана и Азербайджана.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Проверка багажа на радиацию

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в багаже и ручной клади мясо говядины и баранины, тушки курицы, сливочное и топленое масло, сыр, курут, мед и яйца. Всю партию продукции сожгли.

Показатель Значение Количество проверенных рейсов 64 Число нарушителей 149 человек Общий вес изъятых продуктов ~ 180 кг

Один из последних случаев произошел в июле. У пассажира из Узбекистана нашли домашний сыр весом более 200 граммов и куриные яйца. Мужчина пояснил, что вез продукты для себя. Вещи забрали, владельца оштрафовали.

Риски ввоза продуктов

Запрет на ввоз продуктов животного происхождения из ряда стран связан с риском заноса опасных инфекций и болезней животных на территорию России. Контроль в аэропортах позволяет предотвратить распространение эпизоотий, которые могут нанести удар по сельскому хозяйству региона.

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