Бюджету дали глоток воздуха: Брянская область избежит крупных выплат в ближайшие четыре года

Брянская область получила отсрочку по выплате бюджетных кредитов. В общей сложности регион сможет распорядиться дополнительными 2,2 млрд рублей в ближайшие четыре года, не направляя эти деньги на погашение долгов перед центром.
По словам врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука, Владимир Путин поддержал перенос сроков возврата средств. Теперь выплаты, которые планировались на период с 2027 по 2029 год, сдвинуты на срок после 2030 года. Объем этой части задолженности составляет 1,6 млрд рублей.
"Глава государства поддержал предложение партии "Единая Россия" перенести сроки погашения бюджетных кредитов", — сообщил Егор Ковальчук.
Ранее регион уже договорился о переносе выплат за 2026 год. Сумма в 539 млн рублей будет возвращена только к 2030 году.
|Период долга
|Сумма
|Новый срок возврата
|2026 год
|539 млн руб.
|2030 год
|2027-2029 гг.
|1,6 млрд руб.
|После 2030 года
|Итого
|2,139 млрд руб.
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Освободившиеся средства областные власти планируют направить на текущие социальные задачи, развитие местного бизнеса и стимулирование экономического роста в районах области. Для обычного жителя или предпринимателя это означает, что бюджет региона сохранит ликвидность для финансирования местных проектов и инфраструктуры.
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