Бюджету дали глоток воздуха: Брянская область избежит крупных выплат в ближайшие четыре года

Брянская область получила отсрочку по выплате бюджетных кредитов. В общей сложности регион сможет распорядиться дополнительными 2,2 млрд рублей в ближайшие четыре года, не направляя эти деньги на погашение долгов перед центром.

Фото: kremlin.ru is licensed under Free More Info Владимир Путин

По словам врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука, Владимир Путин поддержал перенос сроков возврата средств. Теперь выплаты, которые планировались на период с 2027 по 2029 год, сдвинуты на срок после 2030 года. Объем этой части задолженности составляет 1,6 млрд рублей.

"Глава государства поддержал предложение партии "Единая Россия" перенести сроки погашения бюджетных кредитов", — сообщил Егор Ковальчук.

Ранее регион уже договорился о переносе выплат за 2026 год. Сумма в 539 млн рублей будет возвращена только к 2030 году.

Период долга Сумма Новый срок возврата 2026 год 539 млн руб. 2030 год 2027-2029 гг. 1,6 млрд руб. После 2030 года Итого 2,139 млрд руб. -

Освободившиеся средства областные власти планируют направить на текущие социальные задачи, развитие местного бизнеса и стимулирование экономического роста в районах области. Для обычного жителя или предпринимателя это означает, что бюджет региона сохранит ликвидность для финансирования местных проектов и инфраструктуры.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов