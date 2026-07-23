Роспотребнадзор расширил список водоемов Забайкальского края, где купание запрещено из-за опасного состояния воды. Новые проверки выявили нарушения санитарных норм в реках Ингода, Никишиха, Шилка и Нерча.
С 15 по 21 июля ведомство взяло 22 пробы воды. Результаты анализов показали превышение микробиологических и химических показателей в нескольких точках региона.
|Объект / Район
|Тип нарушения
|р. Ингода (ст. Ингода), р. Никишиха (район моста по ул. Матюгина и 200 м от п. Атамановка), р. Чита (с. Угдан)
|Микробиологические показатели
|Карьеры (ул. Западная, Кадала)
|Микробиологические показатели
|р. Шилка (пгт Кокуй) и р. Нерча (пст Заречный)
|Санитарно-химический состав
Специалисты предупреждают, что отдых в таких местах может привести к инфекционным заболеваниям. Роспотребнадзор уже направил уведомления местным властям и организациям с требованием установить знаки о запрете купания.
"Купание, занятия спортом и отдых на водных объектах, не отвечающих санитарным требованиям по микробиологическим показателям, опасны для здоровья и могут вызвать инфекционные заболевания", — сообщили в ведомстве.
С начала сезона в Забайкалье проверили более 200 проб воды. Вирусов и паразитов не нашли, но химический состав и микробиология часто выходят за рамки нормы. Ранее загрязнение обнаружили на озере Кенон (городской пляж), озерах Тасей, Иван, Арахлей и Большое.
Общая статистика по пробам в текущем году выглядит так:
Превышение микробиологических норм означает наличие бактерий, которые могут вызвать кишечные или кожные инфекции.
Специалисты рекомендуют выбирать только официально разрешенные пляжи, не глотать воду, после купания обязательно принимать душ и тщательно мыть руки.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.