В воду заходить опасно: результаты новых проб в Забайкалье привели к жестким запретам

Роспотребнадзор расширил список водоемов Забайкальского края, где купание запрещено из-за опасного состояния воды. Новые проверки выявили нарушения санитарных норм в реках Ингода, Никишиха, Шилка и Нерча.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пробы воды

С 15 по 21 июля ведомство взяло 22 пробы воды. Результаты анализов показали превышение микробиологических и химических показателей в нескольких точках региона.

Объект / Район Тип нарушения р. Ингода (ст. Ингода), р. Никишиха (район моста по ул. Матюгина и 200 м от п. Атамановка), р. Чита (с. Угдан) Микробиологические показатели Карьеры (ул. Западная, Кадала) Микробиологические показатели р. Шилка (пгт Кокуй) и р. Нерча (пст Заречный) Санитарно-химический состав

Специалисты предупреждают, что отдых в таких местах может привести к инфекционным заболеваниям. Роспотребнадзор уже направил уведомления местным властям и организациям с требованием установить знаки о запрете купания.

"Купание, занятия спортом и отдых на водных объектах, не отвечающих санитарным требованиям по микробиологическим показателям, опасны для здоровья и могут вызвать инфекционные заболевания", — сообщили в ведомстве.

Итоги мониторинга

С начала сезона в Забайкалье проверили более 200 проб воды. Вирусов и паразитов не нашли, но химический состав и микробиология часто выходят за рамки нормы. Ранее загрязнение обнаружили на озере Кенон (городской пляж), озерах Тасей, Иван, Арахлей и Большое.

Общая статистика по пробам в текущем году выглядит так:

Санитарно-химические показатели: не соответствуют норме в 16,4% случаев (из 73 проб).

Микробиологические показатели: отклонения зафиксированы в 3,9% случаев (из 102 проб).

Ответы на популярные вопросы

Чем опасна такая вода?

Превышение микробиологических норм означает наличие бактерий, которые могут вызвать кишечные или кожные инфекции.

Как обезопасить себя при купании?

Специалисты рекомендуют выбирать только официально разрешенные пляжи, не глотать воду, после купания обязательно принимать душ и тщательно мыть руки.