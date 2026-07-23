Рекорды на фермах Липецка: показатели в сельском хозяйстве заставили изменить прогнозы

Животноводы Липецкой области увеличили объемы производства продукции за первые шесть месяцев 2026 года. По данным регионального министерства сельского хозяйства, рост зафиксирован по всем основным направлениям: от производства мяса до удоев молока и выпуска яиц.
|Показатель
|Объем (1 полугодие 2026)
|Прирост к 2025 году
|Скот и птица (живой вес)
|215,1 тыс. тонн
|+8,4%
|Молоко (валовый надой)
|177,5 тыс. тонн
|+4,9%
|Яйца
|462,7 млн шт.
|+4,9%
Основную нагрузку по обеспечению региона продуктами несут крупные сельхозпредприятия. Они производят более 95% всего мяса, около 86% молока и свыше 83% яиц в области.
Повысилась эффективность работы молочного стада. За полгода одна корова в среднем дала 5204 килограмма молока. Это на 222 килограмма больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Сохранение положительной динамики является результатом комплексной государственной поддержки и модернизации производственных мощностей. Полученные результаты первого полугодия создают хороший задел для выполнения годовых плановых показателей и обеспечения продовольственной безопасности нашей страны", — сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Увеличение объемов производства напрямую влияет на доступность свежих продуктов для жителей малых городов и сел региона, а также создает рабочие места в сельской местности. Рост удоев и привеса скота говорит о обновлении кормовой базы и внедрении новых технологий содержания животных.
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