Рекорды на фермах Липецка: показатели в сельском хозяйстве заставили изменить прогнозы

Животноводы Липецкой области увеличили объемы производства продукции за первые шесть месяцев 2026 года. По данным регионального министерства сельского хозяйства, рост зафиксирован по всем основным направлениям: от производства мяса до удоев молока и выпуска яиц.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Фермер в синей форме кормит коров в современном коровнике

Показатель Объем (1 полугодие 2026) Прирост к 2025 году Скот и птица (живой вес) 215,1 тыс. тонн +8,4% Молоко (валовый надой) 177,5 тыс. тонн +4,9% Яйца 462,7 млн шт. +4,9%

Основную нагрузку по обеспечению региона продуктами несут крупные сельхозпредприятия. Они производят более 95% всего мяса, около 86% молока и свыше 83% яиц в области.

Повысилась эффективность работы молочного стада. За полгода одна корова в среднем дала 5204 килограмма молока. Это на 222 килограмма больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Сохранение положительной динамики является результатом комплексной государственной поддержки и модернизации производственных мощностей. Полученные результаты первого полугодия создают хороший задел для выполнения годовых плановых показателей и обеспечения продовольственной безопасности нашей страны", — сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Почему растут показатели

Увеличение объемов производства напрямую влияет на доступность свежих продуктов для жителей малых городов и сел региона, а также создает рабочие места в сельской местности. Рост удоев и привеса скота говорит о обновлении кормовой базы и внедрении новых технологий содержания животных.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов