Слишком долго ждали заправки: Кировская область определила точки, где разрешили покупку бензина

В Кировской области разрешили продажу бензина в канистрах на двух заправках сети "Движение". Решение утвердили на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Александра Соколова.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь советских автомобилей на АЗС на закате

Приобрести топливо для бытовых нужд можно по адресам: улица Ломоносова, 1 (АЗС №8) и улица Ленина, 196 (АЗС №30). Стоимость литра составляет 130 рублей.

Параметр Детали Точки продажи АЗС №8 (ул. Ломоносова, 1), АЗС №30 (ул. Ленина, 196) Цена за литр 130 рублей Назначение Бензопилы, газонокосилки, триммеры и садовая техника

Топливо предназначено строго для ухода за приусадебными участками и подсобными хозяйствами. Использовать этот бензин для заправки автомобилей запрещено.

Власти региона просят жителей покупать горючее только в указанных точках и соблюдать установленный порядок продажи.