В Кировской области разрешили продажу бензина в канистрах на двух заправках сети "Движение". Решение утвердили на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Александра Соколова.
Приобрести топливо для бытовых нужд можно по адресам: улица Ломоносова, 1 (АЗС №8) и улица Ленина, 196 (АЗС №30). Стоимость литра составляет 130 рублей.
|Параметр
|Детали
|Точки продажи
|АЗС №8 (ул. Ломоносова, 1), АЗС №30 (ул. Ленина, 196)
|Цена за литр
|130 рублей
|Назначение
|Бензопилы, газонокосилки, триммеры и садовая техника
Топливо предназначено строго для ухода за приусадебными участками и подсобными хозяйствами. Использовать этот бензин для заправки автомобилей запрещено.
Власти региона просят жителей покупать горючее только в указанных точках и соблюдать установленный порядок продажи.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.