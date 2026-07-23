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Стихийные пляжи стали ловушкой: статистика смертельности на воде вынудила ведомства пойти на крайние меры

Россия » Сибирь » Томск

В Томской области зафиксирован рост числа смертельных случаев на воде: в 2026 году утонули 22 человека, из которых шестеро — дети. Для сравнения, за тот же период прошлого года погибли 16 человек. Причиной трагедий спасатели называют дефицит официальных пляжей при огромном количестве стихийных мест купания.

Пляж у озера
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пляж у озера

Статистика и риски

По данным регионального ГУ МЧС, на территории области сейчас существует 136 "диких" пляжей — участков, где люди массово купаются вопреки предупреждениям об опасности. При этом официально оборудованных мест для отдыха всего четыре.

Показатель Значение
Стихийные ("дикие") пляжи 136
Официальные пляжи в регионе 4
Погибшие на воде в 2026 году 22 человека

Спасатели не могут обеспечить постоянное патрулирование всех неофициальных точек, что делает отдых на таких участках опасным. Специалисты МЧС подчеркивают: чтобы снизить смертность, администрациям нужно переводить стихийные пляжи в статус официальных с соответствующим оснащением.

Реакция прокуратуры и муниципалитетов

Из-за слабой организации профилактики на местах областная прокуратура начала принуждать глав муниципальных образований к открытию официальных пляжей. Этот процесс затронет не только текущий сезон, но и последующие годы.

"Профилактика слабо организована на местах. Пляжи все-таки открывает администрация… прокуратурой было принято решение о понуждении глав муниципальных администраций к открытию пляжей", — сообщил замглавы ГУ МЧС, главный госинспектор по маломерным судам Александр Никулин.

Главной проблемой остается финансирование. Обустройство полноценного пляжа требует затрат, на которые не все муниципалитеты готовы идти добровольно.

Ситуация в районах

Наиболее системный подход демонстрирует Стрежевой — там открыли два официальных пляжа. В Асиновском районе ежегодно выставляют спасательный пост в Больше-Дорохове на берегу реки Яи, так как там наблюдается наибольший приток людей. Аналогичная практика действует и в Колпашеве.

Самая острая потребность в инфраструктуре ощущается в областном центре. В Томске с населением около 500 тысяч человек сейчас работает только один официальный пляж. По оценке специалистов МЧС, для обеспечения безопасности горожан необходимо оборудовать как минимум еще три таких площадки.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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