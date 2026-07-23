Стихийные пляжи стали ловушкой: статистика смертельности на воде вынудила ведомства пойти на крайние меры

В Томской области зафиксирован рост числа смертельных случаев на воде: в 2026 году утонули 22 человека, из которых шестеро — дети. Для сравнения, за тот же период прошлого года погибли 16 человек. Причиной трагедий спасатели называют дефицит официальных пляжей при огромном количестве стихийных мест купания.
По данным регионального ГУ МЧС, на территории области сейчас существует 136 "диких" пляжей — участков, где люди массово купаются вопреки предупреждениям об опасности. При этом официально оборудованных мест для отдыха всего четыре.
|Показатель
|Значение
|Стихийные ("дикие") пляжи
|136
|Официальные пляжи в регионе
|4
|Погибшие на воде в 2026 году
|22 человека
Спасатели не могут обеспечить постоянное патрулирование всех неофициальных точек, что делает отдых на таких участках опасным. Специалисты МЧС подчеркивают: чтобы снизить смертность, администрациям нужно переводить стихийные пляжи в статус официальных с соответствующим оснащением.
Из-за слабой организации профилактики на местах областная прокуратура начала принуждать глав муниципальных образований к открытию официальных пляжей. Этот процесс затронет не только текущий сезон, но и последующие годы.
"Профилактика слабо организована на местах. Пляжи все-таки открывает администрация… прокуратурой было принято решение о понуждении глав муниципальных администраций к открытию пляжей", — сообщил замглавы ГУ МЧС, главный госинспектор по маломерным судам Александр Никулин.
Главной проблемой остается финансирование. Обустройство полноценного пляжа требует затрат, на которые не все муниципалитеты готовы идти добровольно.
Наиболее системный подход демонстрирует Стрежевой — там открыли два официальных пляжа. В Асиновском районе ежегодно выставляют спасательный пост в Больше-Дорохове на берегу реки Яи, так как там наблюдается наибольший приток людей. Аналогичная практика действует и в Колпашеве.
Самая острая потребность в инфраструктуре ощущается в областном центре. В Томске с населением около 500 тысяч человек сейчас работает только один официальный пляж. По оценке специалистов МЧС, для обеспечения безопасности горожан необходимо оборудовать как минимум еще три таких площадки.
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