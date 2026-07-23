Заправляться стало слишком дорого: региональный рынок топлива в Пермском крае лишился стабильности

Средняя стоимость литра бензина в Пермском крае за неделю выросла до 82,04 рубля. По данным Росстата, ранее этот показатель составлял 79,60 рубля.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Ночная очередь такси на заправке в черно-белом формате

Марка топлива Цена была (руб.) Цена стала (руб.) АИ-92 75,96 77,47 АИ-95 81,99 85,17 Дизель 89,4 90,25

В Приволжском федеральном округе регион занимает третье место по стоимости топлива. Цены выше только в Марий Эл и Чувашии.

Наиболее резкий скачок зафиксировали в начале июля: тогда литр АИ-92 и АИ-95 подорожал сразу на 4-5 рублей. Сейчас разброс цен зависит от типа АЗС. Крупные сети, имеющие собственные нефтеперерабатывающие заводы, удерживают стоимость. Независимые заправки напрямую привязаны к котировкам биржи.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов