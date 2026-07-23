Средняя стоимость литра бензина в Пермском крае за неделю выросла до 82,04 рубля. По данным Росстата, ранее этот показатель составлял 79,60 рубля.
|Марка топлива
|Цена была (руб.)
|Цена стала (руб.)
|АИ-92
|75,96
|77,47
|АИ-95
|81,99
|85,17
|Дизель
|89,4
|90,25
В Приволжском федеральном округе регион занимает третье место по стоимости топлива. Цены выше только в Марий Эл и Чувашии.
Наиболее резкий скачок зафиксировали в начале июля: тогда литр АИ-92 и АИ-95 подорожал сразу на 4-5 рублей. Сейчас разброс цен зависит от типа АЗС. Крупные сети, имеющие собственные нефтеперерабатывающие заводы, удерживают стоимость. Независимые заправки напрямую привязаны к котировкам биржи.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.