Регион пошел против тренда: показатели промышленности в Ивановской области обрушили статистику

Промышленный сектор Ивановской области демонстрирует спад на фоне общего роста показателей по стране. В июне 2026 года индекс промышленного производства в регионе упал на 2,4% относительно июня прошлого года. За первое полугодие потери составили 5,5%.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ткацкий цех

Для сравнения: общероссийские показатели за июнь выросли на 0,6%, а за шесть месяцев — на 0,4%. Отрицательная динамика в Ивановской области затронула все основные сферы: от добычи и энергетики до водоснабжения и переработки отходов.

Отрасли с наибольшим падением

Наиболее глубокий кризис затронул металлургов и производителей электроники. Падение в этих секторах стало основным фактором общего снижения промышленного индекса региона.

Отрасль Снижение (I полугодие 2026) Металлургическое производство -65,5% Производство компьютеров -43,6% Лекарственные средства и медматериалы -32,6% Неметаллическая минеральная продукция -26,9% Производство одежды -9%

Где производство растет

Несмотря на общие цифры, ряд предприятий региона смогли увеличить объемы выпуска. Особенно заметен скачок в производстве напитков и химической промышленности.

Положительную динамику зафиксировали следующие направления:

Производство напитков (+40,5%);

Автотранспортные средства (+19,2%);

Химическое производство (+10,3%);

Машины и оборудование (+5,1%);

Текстильные изделия (+3,9%) и пищевые продукты (+3,7%).

Для рядового жителя области такие данные означают структурную перестройку экономики: пока одни заводы сокращают смены или закрываются, другие расширяют цеха. Основной удар пришелся по высокотехнологичному сектору (компьютеры) и тяжелой промышленности, что может сказаться на уровне доходов профильных специалистов в регионе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов