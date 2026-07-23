Регион пошел против тренда: показатели промышленности в Ивановской области обрушили статистику

Промышленный сектор Ивановской области демонстрирует спад на фоне общего роста показателей по стране. В июне 2026 года индекс промышленного производства в регионе упал на 2,4% относительно июня прошлого года. За первое полугодие потери составили 5,5%.
Для сравнения: общероссийские показатели за июнь выросли на 0,6%, а за шесть месяцев — на 0,4%. Отрицательная динамика в Ивановской области затронула все основные сферы: от добычи и энергетики до водоснабжения и переработки отходов.
Наиболее глубокий кризис затронул металлургов и производителей электроники. Падение в этих секторах стало основным фактором общего снижения промышленного индекса региона.
|Отрасль
|Снижение (I полугодие 2026)
|Металлургическое производство
|-65,5%
|Производство компьютеров
|-43,6%
|Лекарственные средства и медматериалы
|-32,6%
|Неметаллическая минеральная продукция
|-26,9%
|Производство одежды
|-9%
Несмотря на общие цифры, ряд предприятий региона смогли увеличить объемы выпуска. Особенно заметен скачок в производстве напитков и химической промышленности.
Положительную динамику зафиксировали следующие направления:
Для рядового жителя области такие данные означают структурную перестройку экономики: пока одни заводы сокращают смены или закрываются, другие расширяют цеха. Основной удар пришелся по высокотехнологичному сектору (компьютеры) и тяжелой промышленности, что может сказаться на уровне доходов профильных специалистов в регионе.
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