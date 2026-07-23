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Дороги Башкирии стали зоной риска: внезапная проверка транспорта привела к массовым эвакуациям

Россия » Поволжье » Уфа

В Уфе сотрудники Министерства транспорта Башкортостана и ГИБДД провели совместный рейд: остановили автобусы и легковые такси, чтобы проверить техническое состояние и наличие лицензий на перевозку пассажиров. Автомобили без разрешительных документов эвакуировали на штрафстоянку.

Сотрудник ГАИ
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сотрудник ГАИ

Рейд охватил как регулярные автобусные маршруты, так и такси, выполняющие заказы на перевозку людей и багажа. Инспекторы проверяли исправность тормозных систем, рулевого управления, освещения и шин, а также соответствие документов водителей требованиям законодательства о пассажирских перевозках. В дорожном ведомстве республики подчеркнули, что основная цель мероприятия — повысить качество транспортного обслуживания и обеспечить безопасность пассажиров. Нелегальные перевозчики, по данным ведомства, создают риски для клиентов и других участников движения, не неся ответственности за состояние автопарка и квалификацию водителей. Ранее в Башкирии был зафиксирован случай, когда водитель легкового автомобиля пытался скрыться от погоны инспекторов ДПС. Ситуация с нелегальными перевозками остается в поле внимания контролирующих органов.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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