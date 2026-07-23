Город замер в ожидании чуда: события в Переславле-Залесском перепишут национальную летопись

В Переславле-Залесском открылся 25-й фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России". В первый вечер в небо поднялись 17 аэростатов. Главная цель этого юбилейного события — установить новый национальный рекорд.

Фото: commons.wikimedia.org by Atakan7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Воздушные шары

Мероприятие продлится до 26 июля. За управление шарами отвечают пилоты из Ярославской области, Подмосковья, Калуги, Белгорода, Уфы, Йошкар-Олы и Ессентуков. Программа включает девять вылетов: часть из них пройдет над Плещеевым озером, также предусмотрены привязные подъемы для туристов.

Попытка установить рекорд

Кульминация фестиваля наступит вечером 25 июля. На площадке отеля "Азимут" пилоты попытаются одновременно поднять в воздух до 50 аэростатов. Если план удастся реализовать, Переславль-Залесский зафиксирует новый рекорд России.

Параметр Данные Количество полетов в программе 9 Целевой показатель для рекорда до 50 аэростатов одновременно Посетители в прошлом году около 10 тысяч человек

Для жителей и гостей города подготовили дополнительные активности: гастрономические зоны, интерактивные площадки и мастер-классы. Организаторы ожидают, что поток туристов в этом году превысит прошлогодние показатели.

"В Переславле-Залесском стартовал юбилейный, 25-й фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России". Уже в первый вечер над городом одновременно поднялись 17 аэростатов", — сообщили организаторы праздника.

Что это значит для региона

Подобные события превращают малые города Центральной России в центры притяжения туристов. Для Переславля-Залесского фестиваль — это не только зрелищность, но и поддержка местного бизнеса: от гостиниц до точек общественного питания, которые получают дополнительный доход за счет наплыва гостей из разных регионов страны.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева