Река превратилась в черную жижу: Тюмень перевела систему очистки на экстремальный режим работы

В Тюмени усилили очистку воды из реки Туры из-за резкого ухудшения её качества во время половодья. Специалисты Метелевских водоочистных сооружений в десять раз увеличили режим углевания и повысили дозы химических реагентов, чтобы привести ресурс в норму.
Проблема связана с природными факторами паводка: уровень кислорода в реке упал до нуля, а показатель цветности превысил допустимую норму в 6,5 раза. Чтобы нейтрализовать эти изменения, систему перевели на усиленный режим работы.
"Увеличили дозировки химических реагентов, режим углевания воды в 10 раз, усилили лабораторный контроль. Основные показатели отбираем каждый час", — сообщил главный технолог "Росводоканал Тюмень" Аркадий Фомин.
Для борьбы с загрязнениями инженеры используют автоматическую дозировку перманганата калия. Также увеличили подачу коагулянта и гипохлорита, которые отвечают за обеззараживание и удаление взвешенных частиц из воды. Чтобы система не остановилась, запасы химии обновляют каждую неделю.
|Параметр
|Состояние / Мера
|Цветность воды в реке
|Превышение нормы в 6,5 раза
|Уровень кислорода
|0 (нулевая отметка)
|Режим углевания
|Увеличен в 10 раз
|Контроль качества
|Анализ проб каждый час
Роспотребнадзор подтвердил, что вода в кранах соответствует нормативам безопасности. Концентрация тяжелых металлов остается в пределах нормы, токсического действия ресурс не оказывает.
"Вода соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия", — отметили в региональном Роспотребнадзоре.
Несмотря на положительные анализы, ведомство рекомендует жителям кипятить воду в открытой емкости перед использованием.
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