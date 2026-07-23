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Река превратилась в черную жижу: Тюмень перевела систему очистки на экстремальный режим работы

Россия » Урал » Тюмень

В Тюмени усилили очистку воды из реки Туры из-за резкого ухудшения её качества во время половодья. Специалисты Метелевских водоочистных сооружений в десять раз увеличили режим углевания и повысили дозы химических реагентов, чтобы привести ресурс в норму.

очистные сооружения
Фото: @cheTambov
очистные сооружения

Проблема связана с природными факторами паводка: уровень кислорода в реке упал до нуля, а показатель цветности превысил допустимую норму в 6,5 раза. Чтобы нейтрализовать эти изменения, систему перевели на усиленный режим работы.

"Увеличили дозировки химических реагентов, режим углевания воды в 10 раз, усилили лабораторный контроль. Основные показатели отбираем каждый час", — сообщил главный технолог "Росводоканал Тюмень" Аркадий Фомин.

Технические меры очистки

Для борьбы с загрязнениями инженеры используют автоматическую дозировку перманганата калия. Также увеличили подачу коагулянта и гипохлорита, которые отвечают за обеззараживание и удаление взвешенных частиц из воды. Чтобы система не остановилась, запасы химии обновляют каждую неделю.

Параметр Состояние / Мера
Цветность воды в реке Превышение нормы в 6,5 раза
Уровень кислорода 0 (нулевая отметка)
Режим углевания Увеличен в 10 раз
Контроль качества Анализ проб каждый час

Безопасность и рекомендации

Роспотребнадзор подтвердил, что вода в кранах соответствует нормативам безопасности. Концентрация тяжелых металлов остается в пределах нормы, токсического действия ресурс не оказывает.

"Вода соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия", — отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Несмотря на положительные анализы, ведомство рекомендует жителям кипятить воду в открытой емкости перед использованием.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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