В Алтайском крае начали кампанию по снижению аварийности на перекрёстках. В регионе эти участки дорог стали местами наиболее частых ДТП, поэтому власти решили усилить контроль за водителями и пешеходами.
Программа объединяет два направления: просвещение участников движения и патрулирование ключевых развязок. Инспекторы будут следить за соблюдением ПДД на наиболее опасных отрезках, а информационные акции должны напомнить людям о правилах безопасности при пересечении дорог.
Специалисты рассчитывают, что сочетание контроля и информирования поможет сократить число аварий и снизить смертность на дорогах края.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.