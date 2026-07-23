Хаос на перекрестках Алтая превысил лимиты: региональные власти запустили жесткий сценарий контроля

В Алтайском крае начали кампанию по снижению аварийности на перекрёстках. В регионе эти участки дорог стали местами наиболее частых ДТП, поэтому власти решили усилить контроль за водителями и пешеходами.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рука с телефоном снимает автоаварию на мокром перекрестке

Программа объединяет два направления: просвещение участников движения и патрулирование ключевых развязок. Инспекторы будут следить за соблюдением ПДД на наиболее опасных отрезках, а информационные акции должны напомнить людям о правилах безопасности при пересечении дорог.

Специалисты рассчитывают, что сочетание контроля и информирования поможет сократить число аварий и снизить смертность на дорогах края.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова