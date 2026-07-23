Прокуратура Карелии за первое полугодие 2026 года выявила более 32 тысяч нарушений закона. Из них 18 тысяч случаев касались прав и свобод граждан. По результатам проверок почти две тысячи человек восстановили свои права, а с 2,5 тысяч нарушителей взыскали административные штрафы или применили дисциплинарные меры.
Основной удар надзорного органа пришелся на финансовые задолженности. Благодаря вмешательству прокуроров работники региона получили 70 миллионов рублей невыплаченной зарплаты и компенсаций. Предприниматели также смогли вернуть долги от заказчиков — сумма выплат превысила 220 миллионов рублей.
|Направление
|Результат
|Выплаты работникам (зарплаты и компенсации)
|70 млн рублей
|Погашение долгов перед бизнесом
|свыше 220 млн рублей
|Финансирование льготных лекарств
|190 млн рублей
Отдельное внимание уделили социальной сфере. По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры по СЗФО, удалось добиться выделения дополнительных 190 миллионов рублей на льготное лекарственное обеспечение жителей республики.
По итогам полугодия в регионе возбудили двенадцать уголовных дел.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.