Справедливость восторжествовала в Карелии: тысячи людей вернули свои законные средства и права

Прокуратура Карелии за первое полугодие 2026 года выявила более 32 тысяч нарушений закона. Из них 18 тысяч случаев касались прав и свобод граждан. По результатам проверок почти две тысячи человек восстановили свои права, а с 2,5 тысяч нарушителей взыскали административные штрафы или применили дисциплинарные меры.

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Основной удар надзорного органа пришелся на финансовые задолженности. Благодаря вмешательству прокуроров работники региона получили 70 миллионов рублей невыплаченной зарплаты и компенсаций. Предприниматели также смогли вернуть долги от заказчиков — сумма выплат превысила 220 миллионов рублей.

Направление Результат Выплаты работникам (зарплаты и компенсации) 70 млн рублей Погашение долгов перед бизнесом свыше 220 млн рублей Финансирование льготных лекарств 190 млн рублей

Отдельное внимание уделили социальной сфере. По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры по СЗФО, удалось добиться выделения дополнительных 190 миллионов рублей на льготное лекарственное обеспечение жителей республики.

По итогам полугодия в регионе возбудили двенадцать уголовных дел.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов