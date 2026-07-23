Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разрушительная сила пробежек: отсутствие дисциплины превратит пользу в визиты к хирургам
Помощь больше не заставит ждать: новые правила в Орле изменят путь людей в трудной ситуации
Это выглядит как оптическая иллюзия: новый дрон превратился в размытую область в воздухе
Алкоголь и спорт разрушат филлеры: эксперты объяснили причины внезапного исчезновения эффекта
Город буквально пропах химией: первые анализы воздуха в Тюмени спровоцировали расширение зон
Городской коллапс в Ельце: закрытие моста через Быструю Сосну изменит привычные маршруты тысяч людей
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Слишком много ошибок в бумагах: РЖД в Сибири пришлось заплатить за проваленные тендеры
Вся осыпь на земле: 3 причины, почему кабачки скидывают плоды и как срочно спасти кусты

Справедливость восторжествовала в Карелии: тысячи людей вернули свои законные средства и права

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Прокуратура Карелии за первое полугодие 2026 года выявила более 32 тысяч нарушений закона. Из них 18 тысяч случаев касались прав и свобод граждан. По результатам проверок почти две тысячи человек восстановили свои права, а с 2,5 тысяч нарушителей взыскали административные штрафы или применили дисциплинарные меры.

Пачка 5000 рублей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пачка 5000 рублей

Основной удар надзорного органа пришелся на финансовые задолженности. Благодаря вмешательству прокуроров работники региона получили 70 миллионов рублей невыплаченной зарплаты и компенсаций. Предприниматели также смогли вернуть долги от заказчиков — сумма выплат превысила 220 миллионов рублей.

Направление Результат
Выплаты работникам (зарплаты и компенсации) 70 млн рублей
Погашение долгов перед бизнесом свыше 220 млн рублей
Финансирование льготных лекарств 190 млн рублей

Отдельное внимание уделили социальной сфере. По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры по СЗФО, удалось добиться выделения дополнительных 190 миллионов рублей на льготное лекарственное обеспечение жителей республики.

По итогам полугодия в регионе возбудили двенадцать уголовных дел.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Шоу-бизнес
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Глаза просто отказываются верить: в Кузбассе 95-й бензин продают за 10 рублей
Кемеровская область
Глаза просто отказываются верить: в Кузбассе 95-й бензин продают за 10 рублей
Когда жара отбивает аппетит: суп-пюре из кабачков возвращает желание обедать
Еда и рецепты
Когда жара отбивает аппетит: суп-пюре из кабачков возвращает желание обедать
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Последние материалы
Городской коллапс в Ельце: закрытие моста через Быструю Сосну изменит привычные маршруты тысяч людей
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Слишком много ошибок в бумагах: РЖД в Сибири пришлось заплатить за проваленные тендеры
Вся осыпь на земле: 3 причины, почему кабачки скидывают плоды и как срочно спасти кусты
Дороги Башкирии стали зоной риска: внезапная проверка транспорта привела к массовым эвакуациям
Это выглядит как настоящая бойня: тактика косаток в Калифорнийском заливе шокировала биологов
Город замер в ожидании чуда: события в Переславле-Залесском перепишут национальную летопись
Река превратилась в черную жижу: Тюмень перевела систему очистки на экстремальный режим работы
Справедливость восторжествовала в Карелии: тысячи людей вернули свои законные средства и права
Хаос на перекрестках Алтая превысил лимиты: региональные власти запустили жесткий сценарий контроля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.