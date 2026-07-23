Деньги уходят на руль: жители Амурской области нашли новый способ потратить маткапитал

Жители Амурской области стали чаще использовать материнский капитал для оплаты обучения детей в автошколах. С начала года Социальный фонд России (СФР) направил на эти цели около 11,6 миллиона рублей. Средства получили 221 семья, что почти на 20% больше прошлогоднего результата.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use инструктор

Оплатить курсы вождения можно в любом регионе страны — например, в Приморье или Подмосковье, если ребенок учится там фактически. Привязки к месту выдачи сертификата нет.

Условие Требование Возраст учащегося До 25 лет Возраст ребенка-основания От 3 лет Статус автошколы Наличие лицензии РФ

Оплатить обучение родителей за счет маткапитала нельзя. Если автошкола заключила с СФР специальное соглашение, предоставлять договор не нужно. В Приамурье таких организаций семь, их перечень опубликован на сайте фонда.

Как получить выплату

Подать заявление можно через портал "Госуслуги", в МФЦ или непосредственно в СФР. Ответ пришлют за 5 дней. Деньги переведут на счет учебного заведения в течение следующих 5 рабочих дней.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов