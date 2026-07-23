Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Научный мир замер в ожидании: испытания в ЦЕРНе открыли путь к самым редким явлениям космоса
Неожиданный лидер рейтинга заставил пересмотреть планы: Башкирия обошла именитые локации страны
Город превращают в магнит: набережная имени Дудина в Ижевске изменит привычный облик центра
Государственные больницы больше не справляются: бюджет Дагестана перераспределил миллиарды
Классические гиды больше не нужны: новые привычки гостей в Минске изменили рынок
Тяжело добраться до Магадана: капитальный ремонт в округе изменил привычный порядок лечения
Диагноз ставится прямо в пути: обновленный арсенал медиков Омской области исключил фатальные задержки
Зарплаты больше не помогают остаться в регионе: решение изменит правила игры для врачей и учителей
Дальневосточные порты переполнены: поток заграничных машин обновил исторический максимум

Деньги уходят на руль: жители Амурской области нашли новый способ потратить маткапитал

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Жители Амурской области стали чаще использовать материнский капитал для оплаты обучения детей в автошколах. С начала года Социальный фонд России (СФР) направил на эти цели около 11,6 миллиона рублей. Средства получили 221 семья, что почти на 20% больше прошлогоднего результата.

инструктор
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
инструктор

Оплатить курсы вождения можно в любом регионе страны — например, в Приморье или Подмосковье, если ребенок учится там фактически. Привязки к месту выдачи сертификата нет.

Условие Требование
Возраст учащегося До 25 лет
Возраст ребенка-основания От 3 лет
Статус автошколы Наличие лицензии РФ

Оплатить обучение родителей за счет маткапитала нельзя. Если автошкола заключила с СФР специальное соглашение, предоставлять договор не нужно. В Приамурье таких организаций семь, их перечень опубликован на сайте фонда.

Как получить выплату

Подать заявление можно через портал "Госуслуги", в МФЦ или непосредственно в СФР. Ответ пришлют за 5 дней. Деньги переведут на счет учебного заведения в течение следующих 5 рабочих дней.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Челябинская область
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Когда жара отбивает аппетит: суп-пюре из кабачков возвращает желание обедать
Еда и рецепты
Когда жара отбивает аппетит: суп-пюре из кабачков возвращает желание обедать
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Последние материалы
Северный регион идет на риск: строительный бум в Якутии предопределил финал ценовых скачков
Настоящий прорыв в Арктике: инженерные решения студенческого сообщества перевернут местный рынок
Почва словно становится легче воздуха: июльский посев этого сидерата меняет грядки без навоза
Речной транспорт в Чувашии: неожиданный поворот превратил обычные прогулки в стратегический актив
Время пошло: условия службы в Новосибирской области заставили многих пересмотреть свои планы
Кошельки наконец выдохнут: неожиданный разворот рынков в Белоруссии изменил расклад сил к лету
Время проверило их лучше рекламы: названы кроссоверы и внедорожники с ресурсом более 15 лет
Опасность вышла на улицы: Покровская в Челябинске оказалась в кольце жестких запретов
Неузнаваемый двор в центре Усинска: масштабная реконструкция завершилась полным изменением концепции
Дефицит ключевой марки бензина: сложившаяся ситуация заставила водителей изменить планы в пути
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.