Неожиданный лидер рейтинга заставил пересмотреть планы: Башкирия обошла именитые локации страны

Семейный уикенд на природе в Башкирии обходится дешевле, чем в Татарстане, Карелии или Подмосковье. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков сервиса "Авито", которые сравнили стоимость загородного отдыха в пяти субъектах России.

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Эксперты суммировали затраты на аренду дома на двое суток и приобретение базового набора для активного досуга (двух велосипедов, мяча и бадминтона). В Башкирии такой комплект инвентаря с рук стоит 21 100 рублей.

Регион Стоимость поездки (руб.) Башкирия от 39 100 Карелия 41 700 Татарстан 43 600 Ленинградская область 52 400 Московская область 81 700

Если заменить подержанный инвентарь на новый, общая сумма расходов вырастет примерно на 26%. Однако даже с учетом этой надбавки отдых в республике остается одним из самых доступных в стране.

"Доступность загородного отдыха напрямую влияет на внутренний туристический поток. Низкий порог входа для семейного отдыха делает регион привлекательным не только для местных жителей, но и для туристов из соседних республик", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов