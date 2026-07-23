Неожиданный лидер рейтинга заставил пересмотреть планы: Башкирия обошла именитые локации страны

Семейный уикенд на природе в Башкирии обходится дешевле, чем в Татарстане, Карелии или Подмосковье. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков сервиса "Авито", которые сравнили стоимость загородного отдыха в пяти субъектах России.
Эксперты суммировали затраты на аренду дома на двое суток и приобретение базового набора для активного досуга (двух велосипедов, мяча и бадминтона). В Башкирии такой комплект инвентаря с рук стоит 21 100 рублей.
|Регион
|Стоимость поездки (руб.)
|Башкирия
|от 39 100
|Карелия
|41 700
|Татарстан
|43 600
|Ленинградская область
|52 400
|Московская область
|81 700
Если заменить подержанный инвентарь на новый, общая сумма расходов вырастет примерно на 26%. Однако даже с учетом этой надбавки отдых в республике остается одним из самых доступных в стране.
"Доступность загородного отдыха напрямую влияет на внутренний туристический поток. Низкий порог входа для семейного отдыха делает регион привлекательным не только для местных жителей, но и для туристов из соседних республик", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
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