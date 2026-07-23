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Неожиданный лидер рейтинга заставил пересмотреть планы: Башкирия обошла именитые локации страны

Россия » Поволжье » Уфа

Семейный уикенд на природе в Башкирии обходится дешевле, чем в Татарстане, Карелии или Подмосковье. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков сервиса "Авито", которые сравнили стоимость загородного отдыха в пяти субъектах России.

Коттедж с панорамным остеклением
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Коттедж с панорамным остеклением

Эксперты суммировали затраты на аренду дома на двое суток и приобретение базового набора для активного досуга (двух велосипедов, мяча и бадминтона). В Башкирии такой комплект инвентаря с рук стоит 21 100 рублей.

Регион Стоимость поездки (руб.)
Башкирия от 39 100
Карелия 41 700
Татарстан 43 600
Ленинградская область 52 400
Московская область 81 700

Если заменить подержанный инвентарь на новый, общая сумма расходов вырастет примерно на 26%. Однако даже с учетом этой надбавки отдых в республике остается одним из самых доступных в стране.

"Доступность загородного отдыха напрямую влияет на внутренний туристический поток. Низкий порог входа для семейного отдыха делает регион привлекательным не только для местных жителей, но и для туристов из соседних республик", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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