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Никто не ожидал такого признания: успех предприятия в Амурской области зафиксировали на уровне Кремля

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Коллектив Благовещенского молочного комбината (БМК) получил орден Почета. Награду за трудовые успехи и многолетнюю работу присвоил президент России, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Молочный комбинат
Фото: commons.wikimedia.org by Главархив Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Молочный комбинат

Для Амурской области это не просто формальное признание. БМК сегодня контролирует около 60% местного рынка молочной продукции. Предприятие давно вышло за пределы региона: сыры и молоко поставляют в Приморье, Хабаровский край и Якутию.

"Поздравляю коллектив Благовещенского молочного комбината с государственной наградой! В этом году комбинату исполняется 85 лет. Сегодня это один из лидеров дальневосточного молочного рынка", — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Молоко и логистика: от Ивановки до Якутии

Комбинат выпускает более 100 наименований продукции, включая твердые и мягкие сыры. Чтобы не зависеть от внешних поставок и расширить ассортимент, предприятие построило в селе Ивановка животноводческий комплекс на 2400 голов. Это решение напрямую повлияло на объемы сырья: заготовки молока выросли на 5,5 тысячи тонн, а при выходе комплекса на полную мощность этот показатель увеличится до 20 тысяч тонн.

За 85 лет работы БМК довел мощности по переработке до 47 тысяч тонн молока в год. Последние 15 лет завод обновлял оборудование и реконструировал цеха, чтобы ускорить технологические циклы.

Показатель Значение
Объем переработки молока 47 тыс. тонн в год
Доля на рынке области около 60%
Вместимость нового ЖК в Ивановке 2400 голов
Штат сотрудников 300 человек

Кадровый резерв и молодежь

Проблема дефицита кадров на Дальнем Востоке часто становится тормозом для промышленности. БМК решил этот вопрос через связку с учебными заведениями. В Благовещенских школах открыли агроклассы, а студенты ДальГАУ и филиала "Амурского колледжа сервиса и торговли" из Белогорска приходят на практику электриками, механиками и технологами.

С 2025 года комбинат запускает программу целевого обучения. Сейчас доля молодых специалистов в коллективе составляет 83%.

"Наше предприятие отличается особым, традиционным подходом к золотому фонду — людям, которые у нас работают. Мы строго относимся к соблюдению правил безопасности и охраны труда, с уважением к собственным сотрудникам, с обязательным поощрением инициативы", — рассказала генеральный директор БМК Надежда Анищенко.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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