Никто не ожидал такого признания: успех предприятия в Амурской области зафиксировали на уровне Кремля

Коллектив Благовещенского молочного комбината (БМК) получил орден Почета. Награду за трудовые успехи и многолетнюю работу присвоил президент России, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Для Амурской области это не просто формальное признание. БМК сегодня контролирует около 60% местного рынка молочной продукции. Предприятие давно вышло за пределы региона: сыры и молоко поставляют в Приморье, Хабаровский край и Якутию.
"Поздравляю коллектив Благовещенского молочного комбината с государственной наградой! В этом году комбинату исполняется 85 лет. Сегодня это один из лидеров дальневосточного молочного рынка", — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Комбинат выпускает более 100 наименований продукции, включая твердые и мягкие сыры. Чтобы не зависеть от внешних поставок и расширить ассортимент, предприятие построило в селе Ивановка животноводческий комплекс на 2400 голов. Это решение напрямую повлияло на объемы сырья: заготовки молока выросли на 5,5 тысячи тонн, а при выходе комплекса на полную мощность этот показатель увеличится до 20 тысяч тонн.
За 85 лет работы БМК довел мощности по переработке до 47 тысяч тонн молока в год. Последние 15 лет завод обновлял оборудование и реконструировал цеха, чтобы ускорить технологические циклы.
|Показатель
|Значение
|Объем переработки молока
|47 тыс. тонн в год
|Доля на рынке области
|около 60%
|Вместимость нового ЖК в Ивановке
|2400 голов
|Штат сотрудников
|300 человек
Проблема дефицита кадров на Дальнем Востоке часто становится тормозом для промышленности. БМК решил этот вопрос через связку с учебными заведениями. В Благовещенских школах открыли агроклассы, а студенты ДальГАУ и филиала "Амурского колледжа сервиса и торговли" из Белогорска приходят на практику электриками, механиками и технологами.
С 2025 года комбинат запускает программу целевого обучения. Сейчас доля молодых специалистов в коллективе составляет 83%.
"Наше предприятие отличается особым, традиционным подходом к золотому фонду — людям, которые у нас работают. Мы строго относимся к соблюдению правил безопасности и охраны труда, с уважением к собственным сотрудникам, с обязательным поощрением инициативы", — рассказала генеральный директор БМК Надежда Анищенко.
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