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Город превращают в магнит: набережная имени Дудина в Ижевске изменит привычный облик центра

Россия » Поволжье » Ижевск

В Ижевске завершают благоустройство набережной имени Дудина. На участке от эспланады до устья реки Подборенки строители закончили 80% работ. Ход реконструкции проверил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Асфальтированная улица в зеленом поселке с цветущими деревьями
Фото: Pravda.Ru by Святослав Бормотов is licensed under Все права защищены
Асфальтированная улица в зеленом поселке с цветущими деревьями

Новое общественное пространство займет 50 тысяч квадратных метров. Здесь создадут инфраструктуру для круглогодичного отдыха: установят сцену, построят амфитеатр и проложат веломаршруты. Безопасность зоны обеспечит система видеонаблюдения.

"Этот объект находится на особом контроле. Срок завершения работ — до конца августа, и на текущий момент есть все основания полагать, что этот срок будет выдержан", — отметил Роман Ефимов.

Технические детали и сроки

Стройка началась в 2024 году. Сейчас на объекте работают 87 специалистов и восемь единиц техники. По словам директора компании-подрядчика Романа Горулева, рабочие перешли к отделке и монтажу.

Направление работ Что делают сейчас
Отделка Кладут гранит на лестницах амфитеатра, брусчатку, плитку и рулонный газон.
Инженерия Монтируют систему полива, водоотводные лотки, кабели связи и архитектурную подсветку.
Озеленение и декор Высаживают деревья и кустарники.

До конца августа строители должны закончить пешеходные дорожки и установить малые архитектурные формы, включая арт-объект "Краденое солнце".

Визуальный код Ижевска

Особое внимание уделили айдентике города. На набережной установят три текстовых объекта, в которых используют фирменный шрифт Ижевска (разработан в 2020 году). Надпись "Ижкар" изготовят из дерева с перфорацией под национальный орнамент, а бетонную композицию "1760" высотой 1,2 метра сделают многоцветной.

Обновление набережной расширяет рекреационный потенциал центра города и создает современный маршрут для прогулок, связывающий ключевые точки Ижевска в единую пешеходную сеть.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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