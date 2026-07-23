Город превращают в магнит: набережная имени Дудина в Ижевске изменит привычный облик центра

В Ижевске завершают благоустройство набережной имени Дудина. На участке от эспланады до устья реки Подборенки строители закончили 80% работ. Ход реконструкции проверил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.
Новое общественное пространство займет 50 тысяч квадратных метров. Здесь создадут инфраструктуру для круглогодичного отдыха: установят сцену, построят амфитеатр и проложат веломаршруты. Безопасность зоны обеспечит система видеонаблюдения.
"Этот объект находится на особом контроле. Срок завершения работ — до конца августа, и на текущий момент есть все основания полагать, что этот срок будет выдержан", — отметил Роман Ефимов.
Стройка началась в 2024 году. Сейчас на объекте работают 87 специалистов и восемь единиц техники. По словам директора компании-подрядчика Романа Горулева, рабочие перешли к отделке и монтажу.
|Направление работ
|Что делают сейчас
|Отделка
|Кладут гранит на лестницах амфитеатра, брусчатку, плитку и рулонный газон.
|Инженерия
|Монтируют систему полива, водоотводные лотки, кабели связи и архитектурную подсветку.
|Озеленение и декор
|Высаживают деревья и кустарники.
До конца августа строители должны закончить пешеходные дорожки и установить малые архитектурные формы, включая арт-объект "Краденое солнце".
Особое внимание уделили айдентике города. На набережной установят три текстовых объекта, в которых используют фирменный шрифт Ижевска (разработан в 2020 году). Надпись "Ижкар" изготовят из дерева с перфорацией под национальный орнамент, а бетонную композицию "1760" высотой 1,2 метра сделают многоцветной.
Обновление набережной расширяет рекреационный потенциал центра города и создает современный маршрут для прогулок, связывающий ключевые точки Ижевска в единую пешеходную сеть.
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