Государственные больницы больше не справляются: бюджет Дагестана перераспределил миллиарды

Частные медицинские центры Дагестана возьмут на себя значительную часть расходов по Территориальной программе обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2026 году. Финансирование негосударственного сектора здравоохранения утвердили в размере 3,4 млрд рублей. Об этом сообщил врио вице-премьера республики Абдурахман Махмудов на правительственном совещании.
Основная часть средств направлена на лечение социально значимых заболеваний. Частные клиники стали ключевым звеном в оказании сложной медицинской помощи, где государственные мощности не всегда справляются с потоком пациентов.
Наибольший спрос и объем финансирования сосредоточены в следующих сферах:
"Потребность населения республики в этих видах сложной медицинской помощи сегодня преимущественно закрывается именно за счет мощностей частных клиник", — отметил Абдурахман Махмудов.
Негосударственные организации активно участвуют в восстановлении пациентов после болезней и травм. В текущем году профиль "Медицинская реабилитация" закрывают 35 организаций, из которых 13 — частные центры.
|Показатель
|Значение
|Объем финансирования частных клиник на 2026 год
|3,4 млрд рублей
|Доля частников в сфере реабилитации (по количеству центров)
|13 из 35 организаций
|Доля частных клиник в финансировании реабилитации
|6,2%
По итогам 2025 года частный сектор полностью выполнил обязательства перед системой ОМС. По многим позициям клиники даже перевыполнили план, что подтверждает высокую востребованность их услуг жителями республики.
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