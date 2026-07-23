Государственные больницы больше не справляются: бюджет Дагестана перераспределил миллиарды

Частные медицинские центры Дагестана возьмут на себя значительную часть расходов по Территориальной программе обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2026 году. Финансирование негосударственного сектора здравоохранения утвердили в размере 3,4 млрд рублей. Об этом сообщил врио вице-премьера республики Абдурахман Махмудов на правительственном совещании.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Иванов is licensed under Все права защищены Хирурги проводят лапароскопическую операцию в операционной

Приоритетные направления помощи

Основная часть средств направлена на лечение социально значимых заболеваний. Частные клиники стали ключевым звеном в оказании сложной медицинской помощи, где государственные мощности не всегда справляются с потоком пациентов.

Наибольший спрос и объем финансирования сосредоточены в следующих сферах:

онкология;

гемодиализ;

стоматология;

экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО);

высокотехнологичная медицинская помощь.

"Потребность населения республики в этих видах сложной медицинской помощи сегодня преимущественно закрывается именно за счет мощностей частных клиник", — отметил Абдурахман Махмудов.

Реабилитация и мощности

Негосударственные организации активно участвуют в восстановлении пациентов после болезней и травм. В текущем году профиль "Медицинская реабилитация" закрывают 35 организаций, из которых 13 — частные центры.

Показатель Значение Объем финансирования частных клиник на 2026 год 3,4 млрд рублей Доля частников в сфере реабилитации (по количеству центров) 13 из 35 организаций Доля частных клиник в финансировании реабилитации 6,2%

По итогам 2025 года частный сектор полностью выполнил обязательства перед системой ОМС. По многим позициям клиники даже перевыполнили план, что подтверждает высокую востребованность их услуг жителями республики.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов