Тяжело добраться до Магадана: капитальный ремонт в округе изменил привычный порядок лечения

В Среднеканском округе завершают капитальный ремонт трехэтажного корпуса районной больницы. В августе здание откроют для пациентов, что улучшит доступ к медицине для 2000 жителей Сеймчана и Верхнего Сеймчана.
Работы ведут по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В ходе ремонта обновили приемный покой, лабораторию и родильный зал. Также подготовили центральную стерилизационную, реанимационную койку и две операционные — одну для экстренных операций, другую для плановых.
|Объект обновления
|Что сделано / статус
|Лечебный корпус
|Капитальный ремонт трех этажей (завершение в августе)
|Операционный блок
|Две операционные (плановая и экстренная)
|Спецпомещения
|Приемный покой, лаборатория, родильный зал, стерилизационная
Дополнительные деньги из областного бюджета позволили включить в план работ и второй этаж основного здания. Губернатор Магаданской области Сергей Носов проверил ход строительства во время поездки по округу.
Развитие медицины в Среднеканском округе учитывает географическую удаленность поселков от Магадана. В этом году в Верхнем Сеймчане уже запустили новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).
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