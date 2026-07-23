Тяжело добраться до Магадана: капитальный ремонт в округе изменил привычный порядок лечения

В Среднеканском округе завершают капитальный ремонт трехэтажного корпуса районной больницы. В августе здание откроют для пациентов, что улучшит доступ к медицине для 2000 жителей Сеймчана и Верхнего Сеймчана.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Медицинская работница в больнице

Работы ведут по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В ходе ремонта обновили приемный покой, лабораторию и родильный зал. Также подготовили центральную стерилизационную, реанимационную койку и две операционные — одну для экстренных операций, другую для плановых.

Объект обновления Что сделано / статус Лечебный корпус Капитальный ремонт трех этажей (завершение в августе) Операционный блок Две операционные (плановая и экстренная) Спецпомещения Приемный покой, лаборатория, родильный зал, стерилизационная

Дополнительные деньги из областного бюджета позволили включить в план работ и второй этаж основного здания. Губернатор Магаданской области Сергей Носов проверил ход строительства во время поездки по округу.

Развитие медицины в Среднеканском округе учитывает географическую удаленность поселков от Магадана. В этом году в Верхнем Сеймчане уже запустили новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов