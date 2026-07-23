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Диагноз ставится прямо в пути: обновленный арсенал медиков Омской области исключил фатальные задержки

Россия » Сибирь » Омск

Врачи скорой помощи Большеуковской ЦРБ Омской области начали работать с новыми электрокардиографами. Теперь специалисты могут передавать данные ЭКГ кардиологам удаленно прямо с места выезда к пациенту.

Интерьер машины скорой помощи
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Интерьер машины скорой помощи

Техника появилась в больнице по проекту "Скорая помощь в цифровую эпоху". Главное изменение касается скорости диагностики: врачи отправляют показатели работы сердца специалистам в реальном времени, не дожидаясь доставки пациента в стационар.

"Такое оборудование позволит нам принимать более обоснованные решения на месте, особенно при подозрении на инфаркт миокарда или другие сердечно-сосудистые заболевания. Это особенно важно в условиях удалённых районов, где доступ к специалистам ограничен", — отметил заведующий отделением скорой помощи Большеуковской ЦРБ.

Для жителей отдаленных территорий Омской области это сокращает время до начала лечения при сердечных приступах. Когда кардиолог видит ЭКГ дистанционно, он может подтвердить диагноз и скоординировать действия бригады еще в пути.

Ранее в рамках этой программы в регионе обновили состав мобильных бригад и внедрили дополнительные технологии диагностики.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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