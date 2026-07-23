Зарплаты больше не помогают остаться в регионе: решение изменит правила игры для врачей и учителей

Отсутствие доступного жилья стало одним из главных факторов оттока молодых врачей, учителей и инженеров из Бурятии. Специалисты уезжают в другие регионы не из-за нелюбви к родине, а из-за невозможности решить жилищный вопрос.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Аренда квартиры

Для борьбы с кадровым дефицитом партия "Новые люди" предложила создать в республике систему арендных домов для специалистов до 35 лет и семей с детьми. Проект предполагает сдачу квартир по ставкам на 40-50% ниже рыночных, при этом через десять лет жильцы смогут выкупить недвижимость в собственность.

Аналогичный механизм уже работает в ряде субъектов РФ при поддержке ДОМ. РФ: региональные власти строят или выкупают жилье, чтобы закрепить на территории нужных кадров.

"Мы не хотим, чтобы наши врачи, учителя и инженеры искали будущее в других регионах. Будущее Бурятии — здесь", — отметил член совета регионального отделения партии "Новые люди" в Республике Бурятия Ширап Халудоров.

Параметр предложения Условие Целевая группа Специалисты до 35 лет, семьи с детьми Стоимость аренды На 40-50% ниже рыночной цены Право выкупа Через 10 лет проживания

Снижение стоимости аренды может стать реальным стимулом для молодых людей остаться в республике и развивать местную инфраструктуру, не тратя большую часть зарплаты на жилье.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов