Бензиновый коллапс отступает: решение крупных АЗС Забайкалья ликвидировало прежние лимиты

Две крупные сети АЗС в Забайкалье — "Корс" и БРК — отменили ограничения на продажу топлива физическим лицам и перешли на круглосуточный график работы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправка

Ранее заправки этих сетей ограничивали объем отпуска бензина и дизеля, что создавало очереди и сложности при снабжении транспорта. Теперь водители могут заправляться без лимитов в любое время суток. Аналогичный режим работы сохраняется и на станциях "Роснефти".

Несмотря на решение крупных игроков, дефицит топлива ощущается на остальных АЗС региона. Многие из них продолжают работать по сокращенному графику: открываются в 8 утра и закрываются сразу после исчерпания суточного запаса, что чаще всего происходит к обеду. Ряд заправок полностью переориентировался на обслуживание юридических лиц, отказав частным водителям.

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