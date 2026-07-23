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Северный регион идет на риск: строительный бум в Якутии предопределил финал ценовых скачков

Россия » Дальний Восток » Якутск

Якутия планирует ввести в 2026 году 763 тысячи квадратных метров жилья. Это число выше нормы, которую установил нацпроект "Инфраструктура для жизни". В Минстрое республики сообщили, что ожидают перевыполнить план более чем на 70 тысяч "квадратов".

Современные новостройки
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Современные новостройки
Тип жилья План (кв. м) Прогноз ввода (кв. м)
Многоквартирные дома 330 000 763 000
Индивидуальное строительство (ИЖС) 360 000

Рост объемов строительства должен повлиять на цены. В Минстрое считают, что новые проекты помогут сдержать резкий скачок стоимости квадратного метра и стабилизировать рынок.

"Комплексное развитие территорий остается одним из главных инструментов повышения качества жизни в городах Якутии, включая расселение аварийного жилья", — отметил глава республики Айсен Николаев.

Для северных регионов ввод жилья всегда связан с логистическими циклами и коротким строительным сезоном. Перевыполнение плана означает, что застройщики готовы к более интенсивной работе в условиях специфического климата Якутии.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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