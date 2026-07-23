Северный регион идет на риск: строительный бум в Якутии предопределил финал ценовых скачков

Якутия планирует ввести в 2026 году 763 тысячи квадратных метров жилья. Это число выше нормы, которую установил нацпроект "Инфраструктура для жизни". В Минстрое республики сообщили, что ожидают перевыполнить план более чем на 70 тысяч "квадратов".
|Тип жилья
|План (кв. м)
|Прогноз ввода (кв. м)
|Многоквартирные дома
|330 000
|763 000
|Индивидуальное строительство (ИЖС)
|360 000
Рост объемов строительства должен повлиять на цены. В Минстрое считают, что новые проекты помогут сдержать резкий скачок стоимости квадратного метра и стабилизировать рынок.
"Комплексное развитие территорий остается одним из главных инструментов повышения качества жизни в городах Якутии, включая расселение аварийного жилья", — отметил глава республики Айсен Николаев.
Для северных регионов ввод жилья всегда связан с логистическими циклами и коротким строительным сезоном. Перевыполнение плана означает, что застройщики готовы к более интенсивной работе в условиях специфического климата Якутии.
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