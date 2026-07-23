Чебоксарские причалы за навигационный период принимают более 700 судов. Регулярные рейсы скоростных теплоходов "Валдай" и "Метеор" в сторону Казани и Нижнего Новгорода стали полноценным транспортным инструментом для жителей республики и привлекательным маршрутом для туристов.
Речное сообщение в Чувашии перестало быть просто дополнительной услугой. Сейчас развитие водного транспорта превратили в стратегический приоритет региона, который связывает города Поволжья в единую экономическую и туристическую сеть.
"Предстоит много законотворческой работы — малому флоту на реках страны нужны условия, маленькие и большие причалы, сеть речных заправочных станций, интересные варианты размещения у рек", — отметила депутат Госдумы Алла Салаева.
По мнению парламентария, потенциал Волги используется не полностью. Республика может стать примером того, как водная артерия создает новые точки роста для городов и упрощает взаимодействие между людьми.
|Направление
|Тип судов
|Статус сообщения
|Чебоксары — Казань — Свияжск
|"Валдай"
|Регулярные ежедневные рейсы
|Чебоксары — Нижний Новгород
|"Метеор", "Валдай"
|Регулярное сообщение
Ранее в регионе возобновили рейсы "Валдаев" по маршруту Чебоксары — Казань — Свияжск. Перевозки организовали по ежедневному графику, сохранив доступную стоимость билетов.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.