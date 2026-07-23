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Речной транспорт в Чувашии: неожиданный поворот превратил обычные прогулки в стратегический актив

Россия » Поволжье » Чебоксары

Чебоксарские причалы за навигационный период принимают более 700 судов. Регулярные рейсы скоростных теплоходов "Валдай" и "Метеор" в сторону Казани и Нижнего Новгорода стали полноценным транспортным инструментом для жителей республики и привлекательным маршрутом для туристов.

Чебоксары
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Чебоксары

Речное сообщение в Чувашии перестало быть просто дополнительной услугой. Сейчас развитие водного транспорта превратили в стратегический приоритет региона, который связывает города Поволжья в единую экономическую и туристическую сеть.

"Предстоит много законотворческой работы — малому флоту на реках страны нужны условия, маленькие и большие причалы, сеть речных заправочных станций, интересные варианты размещения у рек", — отметила депутат Госдумы Алла Салаева.

По мнению парламентария, потенциал Волги используется не полностью. Республика может стать примером того, как водная артерия создает новые точки роста для городов и упрощает взаимодействие между людьми.

Направление Тип судов Статус сообщения
Чебоксары — Казань — Свияжск "Валдай" Регулярные ежедневные рейсы
Чебоксары — Нижний Новгород "Метеор", "Валдай" Регулярное сообщение

Ранее в регионе возобновили рейсы "Валдаев" по маршруту Чебоксары — Казань — Свияжск. Перевозки организовали по ежедневному графику, сохранив доступную стоимость билетов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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