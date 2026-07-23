Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это выглядит как спланированная атака: киты нашли способ превратить гигантскую рыбу в мелкий корм
Такого не ждали от студентов: хакасские инженеры заберут миллионы на свои разработки
Спорт теперь через смартфон: Брянск создаст условия, которые изменят привычный поход на стадион
Где теперь гулять в Саратове: итоговые решения по благоустройству затронули десятки локаций
Черная жижа вместо воды: изношенные сети в Башкортостане обрекли людей на вечные очереди
Серые схемы больше не работают: в Дагестане зажали гайки для частных клиник и аптек
Грандиозная стройка в Хабаровском крае: итоговый результат заставил по-новому взглянуть на комфорт
Прайсы в салонах замерли: внезапное решение дилеров изменило финальную стоимость авто
Дети на дорогах оказались под угрозой: Саратовская область внедрила систему с мигающим эффектом

Белокуриха прощается с многолетней проблемой: инвесторы нашли нестандартный способ приумножить капитал

Россия » Сибирь » Барнаул

В Белокурихе завершили строительство жилого комплекса "Крем" на улице Загородной. Барнаульская компания "СЗ РЭС" построила двухэтажный кирпичный дом, в котором расположены 26 квартир-студий площадью от 27 до 36 квадратных метров. Объект уже введен в эксплуатацию, часть помещений готова к заселению с мебелью и техникой.

Виды Белокуриха
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Байдуков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виды Белокуриха

Проект нацелен на эконом-сегмент курортной недвижимости. В Белокурихе наблюдается дефицит доступного жилья для туристов: существующие варианты либо морально устарели, либо стоят значительно дороже среднего. По прогнозам властей края, к 2030 году турпоток в регион вырастет почти на треть и достигнет 3 млн человек, что обеспечит стабильный спрос на недорогие номера.

Экономика и доходность

Для владельцев квартир предусмотрена модель пассивного дохода: сервисная управляющая компания берет на себя поиск гостей, заселение и уборку. По расчетам застройщика, суточная стоимость проживания в "Креме" составит 5-6 тысяч рублей, что существенно ниже цен в соседних комплексах, где стоимость номера может начинаться от 10-27 тысяч рублей.

Показатель Значение
Потенциальный годовой доход с одной квартиры 1 284 800 руб.
Стоимость квадратного метра (без ремонта) 200 000 руб.
Налоговая ставка (жилой фонд) 0,1% от кадастровой стоимости

Отдельным преимуществом является статус жилого фонда. В отличие от апартаментов (коммерческой недвижимости), которые облагаются налогом по ставке 2%, квартиры в ЖК "Крем" имеют ставку 0,1%. Это позволяет инвестору ежегодно экономить до 400 тысяч рублей.

Условия покупки и ипотека

Поскольку объект имеет статус многоквартирного дома (МКД), покупатели могут использовать государственные программы поддержки. До октября 2026 года доступна "Семейная ипотека" со ставкой 3,9-6%, а также "Сельская ипотека" под 3%. При покупке можно использовать средства материнского капитала.

"Можно внести миллион и уже начать зарабатывать", — отмечают представители застройщика.

Инфраструктура и технические решения

Дом расположен на въезде в Белокуриху. В десяти минутах пешком находится курортная зона, также рядом расположены арт-парк "Каменный остров", автовокзал и терренкуры реликтового леса. До горнолыжных спусков "Белокурихи Горной" и международного аэропорта Горно-Алтайска (в Майме) можно добраться на автомобиле.

Технические особенности здания:

  • Сейсмостойкость: монолитная технология позволяет выдерживать толчки до 9 баллов.
  • Отопление: собственная газовая котельная снижает эксплуатационные расходы.
  • Парковка: за каждой квартирой закреплено машино-место, что критично для условий курорта с острым дефицитом парковочных мест.

Придомовая территория оборудована детскими и спортивными площадками, а также адаптирована для маломобильных граждан.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Полвека споров подошли к финалу: названы доказательства, почему высадка на Луну не была фейком
Наука и техника
Полвека споров подошли к финалу: названы доказательства, почему высадка на Луну не была фейком
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Челябинская область
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Когда торт слишком долго ждать: этот шоколадный пирог готовится за 15 минут и удивляет вкусом
Еда и рецепты
Когда торт слишком долго ждать: этот шоколадный пирог готовится за 15 минут и удивляет вкусом
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Последние материалы
Неузнаваемая Волга в сердце Рыбинска: прогулочный маршрут избавится от давних инфраструктурных оков
Бензобак забит под завязку: неочевидная ошибка лишит современный автомобиль важной защиты
Поездки скорых не должны сорваться: глава Кемерова лично проконтролировал логистику горючего
Оставить нельзя обрезать: фатальная ошибка с усами клубники в июле, которая погубит кусты
Жилье в Перми стало дефицитом: ажиотаж покупателей вывел город в топ лидеров по всей России
Это не просто старые камни: находки в Красноярске предопределили финал долгих поисков ученых
Творожный чизкейк без духовки: эти ошибки лишают десерт ресторанной текстуры и плотности
Природа распорядилась иначе: неожиданный коллапс опыления ударил по урожаю в Сибири
Чек-лист покупателя: 5 правил выбора головного убора, в котором не будет жарко даже в полдень
Безопасность людей оказалась под угрозой: Алтайский край за сутки перенесет удар циклона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.