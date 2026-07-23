Белокуриха прощается с многолетней проблемой: инвесторы нашли нестандартный способ приумножить капитал

В Белокурихе завершили строительство жилого комплекса "Крем" на улице Загородной. Барнаульская компания "СЗ РЭС" построила двухэтажный кирпичный дом, в котором расположены 26 квартир-студий площадью от 27 до 36 квадратных метров. Объект уже введен в эксплуатацию, часть помещений готова к заселению с мебелью и техникой.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Байдуков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виды Белокуриха

Проект нацелен на эконом-сегмент курортной недвижимости. В Белокурихе наблюдается дефицит доступного жилья для туристов: существующие варианты либо морально устарели, либо стоят значительно дороже среднего. По прогнозам властей края, к 2030 году турпоток в регион вырастет почти на треть и достигнет 3 млн человек, что обеспечит стабильный спрос на недорогие номера.

Экономика и доходность

Для владельцев квартир предусмотрена модель пассивного дохода: сервисная управляющая компания берет на себя поиск гостей, заселение и уборку. По расчетам застройщика, суточная стоимость проживания в "Креме" составит 5-6 тысяч рублей, что существенно ниже цен в соседних комплексах, где стоимость номера может начинаться от 10-27 тысяч рублей.

Показатель Значение Потенциальный годовой доход с одной квартиры 1 284 800 руб. Стоимость квадратного метра (без ремонта) 200 000 руб. Налоговая ставка (жилой фонд) 0,1% от кадастровой стоимости

Отдельным преимуществом является статус жилого фонда. В отличие от апартаментов (коммерческой недвижимости), которые облагаются налогом по ставке 2%, квартиры в ЖК "Крем" имеют ставку 0,1%. Это позволяет инвестору ежегодно экономить до 400 тысяч рублей.

Условия покупки и ипотека

Поскольку объект имеет статус многоквартирного дома (МКД), покупатели могут использовать государственные программы поддержки. До октября 2026 года доступна "Семейная ипотека" со ставкой 3,9-6%, а также "Сельская ипотека" под 3%. При покупке можно использовать средства материнского капитала.

"Можно внести миллион и уже начать зарабатывать", — отмечают представители застройщика.

Инфраструктура и технические решения

Дом расположен на въезде в Белокуриху. В десяти минутах пешком находится курортная зона, также рядом расположены арт-парк "Каменный остров", автовокзал и терренкуры реликтового леса. До горнолыжных спусков "Белокурихи Горной" и международного аэропорта Горно-Алтайска (в Майме) можно добраться на автомобиле.

Технические особенности здания:

Сейсмостойкость: монолитная технология позволяет выдерживать толчки до 9 баллов.

монолитная технология позволяет выдерживать толчки до 9 баллов. Отопление: собственная газовая котельная снижает эксплуатационные расходы.

собственная газовая котельная снижает эксплуатационные расходы. Парковка: за каждой квартирой закреплено машино-место, что критично для условий курорта с острым дефицитом парковочных мест.

Придомовая территория оборудована детскими и спортивными площадками, а также адаптирована для маломобильных граждан.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов