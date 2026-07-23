Белокуриха прощается с многолетней проблемой: инвесторы нашли нестандартный способ приумножить капитал

В Белокурихе завершили строительство жилого комплекса "Крем" на улице Загородной. Барнаульская компания "СЗ РЭС" построила двухэтажный кирпичный дом, в котором расположены 26 квартир-студий площадью от 27 до 36 квадратных метров. Объект уже введен в эксплуатацию, часть помещений готова к заселению с мебелью и техникой.
Проект нацелен на эконом-сегмент курортной недвижимости. В Белокурихе наблюдается дефицит доступного жилья для туристов: существующие варианты либо морально устарели, либо стоят значительно дороже среднего. По прогнозам властей края, к 2030 году турпоток в регион вырастет почти на треть и достигнет 3 млн человек, что обеспечит стабильный спрос на недорогие номера.
Для владельцев квартир предусмотрена модель пассивного дохода: сервисная управляющая компания берет на себя поиск гостей, заселение и уборку. По расчетам застройщика, суточная стоимость проживания в "Креме" составит 5-6 тысяч рублей, что существенно ниже цен в соседних комплексах, где стоимость номера может начинаться от 10-27 тысяч рублей.
|Показатель
|Значение
|Потенциальный годовой доход с одной квартиры
|1 284 800 руб.
|Стоимость квадратного метра (без ремонта)
|200 000 руб.
|Налоговая ставка (жилой фонд)
|0,1% от кадастровой стоимости
Отдельным преимуществом является статус жилого фонда. В отличие от апартаментов (коммерческой недвижимости), которые облагаются налогом по ставке 2%, квартиры в ЖК "Крем" имеют ставку 0,1%. Это позволяет инвестору ежегодно экономить до 400 тысяч рублей.
Поскольку объект имеет статус многоквартирного дома (МКД), покупатели могут использовать государственные программы поддержки. До октября 2026 года доступна "Семейная ипотека" со ставкой 3,9-6%, а также "Сельская ипотека" под 3%. При покупке можно использовать средства материнского капитала.
"Можно внести миллион и уже начать зарабатывать", — отмечают представители застройщика.
Дом расположен на въезде в Белокуриху. В десяти минутах пешком находится курортная зона, также рядом расположены арт-парк "Каменный остров", автовокзал и терренкуры реликтового леса. До горнолыжных спусков "Белокурихи Горной" и международного аэропорта Горно-Алтайска (в Майме) можно добраться на автомобиле.
Технические особенности здания:
Придомовая территория оборудована детскими и спортивными площадками, а также адаптирована для маломобильных граждан.
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