Четыре команды студентов инженерно-технологического института Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова выиграли всероссийский конкурс "Студенческий стартап". Каждый проект получил грант в размере одного миллиона рублей на запуск и развитие.
Всего на конкурс поступило свыше 12 тысяч заявок по семи направлениям: от медицины и биотехнологий до цифровых систем и креативных индустрий. Из них отобрали 2250 работ. Хакасские студенты представили разработки для ИТ-сектора и промышленности.
В номинации "Креативные индустрии" успех одержали студентки 3 и 4 курсов, которые учатся по направлению "Технология изготовления изделий лёгкой промышленности". Еще две команды представили проекты в категории "Цифровые технологии".
Один из проектов разработал второкурсник направления "Информатика и вычислительная техника". Он предложил систему автоматического контроля за сроками действия TLS-сертификатов, регистрацией доменов и доступностью веб-ресурсов.
|Параметр
|Данные
|Сумма гранта на одну команду
|1 000 000 рублей
|Количество заявок в конкурсе
|более 12 000
|Общее число победителей по РФ
|2 250 проектов
Организатором конкурса выступил Фонд содействия инновациям. Программа работает по линии федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.