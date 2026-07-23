Такого не ждали от студентов: хакасские инженеры заберут миллионы на свои разработки

Четыре команды студентов инженерно-технологического института Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова выиграли всероссийский конкурс "Студенческий стартап". Каждый проект получил грант в размере одного миллиона рублей на запуск и развитие.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Всего на конкурс поступило свыше 12 тысяч заявок по семи направлениям: от медицины и биотехнологий до цифровых систем и креативных индустрий. Из них отобрали 2250 работ. Хакасские студенты представили разработки для ИТ-сектора и промышленности.

Кто победил

В номинации "Креативные индустрии" успех одержали студентки 3 и 4 курсов, которые учатся по направлению "Технология изготовления изделий лёгкой промышленности". Еще две команды представили проекты в категории "Цифровые технологии".

Один из проектов разработал второкурсник направления "Информатика и вычислительная техника". Он предложил систему автоматического контроля за сроками действия TLS-сертификатов, регистрацией доменов и доступностью веб-ресурсов.

Параметр Данные Сумма гранта на одну команду 1 000 000 рублей Количество заявок в конкурсе более 12 000 Общее число победителей по РФ 2 250 проектов

Организатором конкурса выступил Фонд содействия инновациям. Программа работает по линии федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов