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Спорт теперь через смартфон: Брянск создаст условия, которые изменят привычный поход на стадион

Россия » Центр » Брянск

В Бежицком районе Брянска достраивают бесплатную спортивную площадку с цифровым управлением. Объект появится на территории спортшколы "Торпедо" к августу 2026 года.

Работа на спортивной площадке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Работа на спортивной площадке

Рабочие уже заканчивают монтаж тренажеров, осталось уложить резиновое покрытие. Спортивный комплекс оборудуют доступом в интернет и QR-кодами. Через смартфон жители смогут проверить, сколько людей сейчас на площадке, забронировать время для занятий или составить личный план тренировок.

Пространство будет открыто для всех желающих: здесь можно играть в футбол, баскетбол и волейбол, а также заниматься воркаутом без оплаты.

"Сейчас на площадке заканчивают монтаж тренажеров", — сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту горадминистрации Александр Погорелов.

Площадка строится по федеральному проекту "Бизнес-спринт" ("Я выбираю спорт") в рамках госпрограммы развития физкультуры и спорта Брянской области.

Параметр Детали проекта
Местоположение Брянск, Бежицкий район, спортшкола "Торпедо"
Срок сдачи Август 2026 года
Доступность Бесплатно для всех жителей

Развитие спортивной инфраструктуры города продолжается: ранее стало известно, что на поддержку брянских спортшкол из бюджета направят 14,5 миллиона рублей.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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