Спорт теперь через смартфон: Брянск создаст условия, которые изменят привычный поход на стадион

В Бежицком районе Брянска достраивают бесплатную спортивную площадку с цифровым управлением. Объект появится на территории спортшколы "Торпедо" к августу 2026 года.
Рабочие уже заканчивают монтаж тренажеров, осталось уложить резиновое покрытие. Спортивный комплекс оборудуют доступом в интернет и QR-кодами. Через смартфон жители смогут проверить, сколько людей сейчас на площадке, забронировать время для занятий или составить личный план тренировок.
Пространство будет открыто для всех желающих: здесь можно играть в футбол, баскетбол и волейбол, а также заниматься воркаутом без оплаты.
"Сейчас на площадке заканчивают монтаж тренажеров", — сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту горадминистрации Александр Погорелов.
Площадка строится по федеральному проекту "Бизнес-спринт" ("Я выбираю спорт") в рамках госпрограммы развития физкультуры и спорта Брянской области.
|Параметр
|Детали проекта
|Местоположение
|Брянск, Бежицкий район, спортшкола "Торпедо"
|Срок сдачи
|Август 2026 года
|Доступность
|Бесплатно для всех жителей
Развитие спортивной инфраструктуры города продолжается: ранее стало известно, что на поддержку брянских спортшкол из бюджета направят 14,5 миллиона рублей.
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