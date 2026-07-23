Где теперь гулять в Саратове: итоговые решения по благоустройству затронули десятки локаций

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин проверил ход работ по благоустройству в Саратове. В режиме видеоконференции политик обсудил с региональными властями реализацию депутатского проекта, который охватывает ремонт дорог и создание новых зон отдыха.
В Ленинском районе работы идут по нескольким направлениям: восстанавливают тротуары на 82 участках, закладывают парк на улице Шехурдина. Также здесь создают четыре сквера и пять мини-скверов в следующих локациях:
Во Фрунзенском районе основные силы бросили на придомовые территории: рабочие ремонтируют участки дорог общей протяженностью 10,3 километра (всего задействовано 30 объектов).
"Стояла такая же задача — охватить все участки, которые требуют ремонта. При плюсовых температурах надо всю работу завершить", — подчеркнул Вячеслав Володин.
|Район
|Объекты благоустройства
|Ленинский
|82 участка тротуаров, 1 парк, 9 скверов и мини-скверов
|Фрунзенский
|30 участков дорог (10,3 км)
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