Где теперь гулять в Саратове: итоговые решения по благоустройству затронули десятки локаций

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин проверил ход работ по благоустройству в Саратове. В режиме видеоконференции политик обсудил с региональными властями реализацию депутатского проекта, который охватывает ремонт дорог и создание новых зон отдыха.

Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вячеслав Володин

В Ленинском районе работы идут по нескольким направлениям: восстанавливают тротуары на 82 участках, закладывают парк на улице Шехурдина. Также здесь создают четыре сквера и пять мини-скверов в следующих локациях:

сквер Победы;

поселок Жасминный;

сквер имени Руслановой (ул. Ломоносова);

микрорайон Поливановка (Дачный проспект);

площадки по адресам: ул. Производственная, 3; ул. Студеная, 1; ул. Техническая, 16; пересечение улиц Лунной и Деловой; 2-й Телеграфный проезд (дома № 7 и 9).

Во Фрунзенском районе основные силы бросили на придомовые территории: рабочие ремонтируют участки дорог общей протяженностью 10,3 километра (всего задействовано 30 объектов).

"Стояла такая же задача — охватить все участки, которые требуют ремонта. При плюсовых температурах надо всю работу завершить", — подчеркнул Вячеслав Володин.

Район Объекты благоустройства Ленинский 82 участка тротуаров, 1 парк, 9 скверов и мини-скверов Фрунзенский 30 участков дорог (10,3 км)