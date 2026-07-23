Черная жижа вместо воды: изношенные сети в Башкортостане обрекли людей на вечные очереди

Жители поселка Комсомольский в Караидельском районе Башкортостана столкнулись с загрязнением питьевой воды. По словам местных жителей, проблема носит системный характер и повторяется ежегодно.
"Весной, осенью, в дождливое лето из водопровода течет грязная (практически черная) вода", — сообщают жители поселка.
В администрации Караидельского района объяснили ситуацию техническим состоянием сетей. Ссылаясь на данные МУП "ТеплоКомСнаб", чиновники заявили, что из-за сильных дождей вода с поверхности попадает в систему водоснабжения.
"Специалисты обследуют сеть, чтобы найти место повреждения. До устранения аварии администрация организовала подвоз питьевой воды на улицу Резимскую", — сообщили в администрации.
Ситуация указывает на износ инфраструктуры поселка: попадание дождевых стоков в водопровод свидетельствует о нарушении герметичности труб или дефектах системы фильтрации. Для жителей это означает зависимость качества базового ресурса от погодных условий.
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