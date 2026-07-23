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Черная жижа вместо воды: изношенные сети в Башкортостане обрекли людей на вечные очереди

Россия » Поволжье » Уфа

Жители поселка Комсомольский в Караидельском районе Башкортостана столкнулись с загрязнением питьевой воды. По словам местных жителей, проблема носит системный характер и повторяется ежегодно.

Коричневая вода (ржавая вода), текущая из крана после временного отключения
Фото: Wikimedia Commons by AVRS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневая вода (ржавая вода), текущая из крана после временного отключения

"Весной, осенью, в дождливое лето из водопровода течет грязная (практически черная) вода", — сообщают жители поселка.

В администрации Караидельского района объяснили ситуацию техническим состоянием сетей. Ссылаясь на данные МУП "ТеплоКомСнаб", чиновники заявили, что из-за сильных дождей вода с поверхности попадает в систему водоснабжения.

"Специалисты обследуют сеть, чтобы найти место повреждения. До устранения аварии администрация организовала подвоз питьевой воды на улицу Резимскую", — сообщили в администрации.

Ситуация указывает на износ инфраструктуры поселка: попадание дождевых стоков в водопровод свидетельствует о нарушении герметичности труб или дефектах системы фильтрации. Для жителей это означает зависимость качества базового ресурса от погодных условий.

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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