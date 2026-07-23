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Серые схемы больше не работают: в Дагестане зажали гайки для частных клиник и аптек

Россия » Юг » Махачкала

Председатель Правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание по вопросам соблюдения налогового законодательства в частном секторе здравоохранения. Обсудили работу медицинских центров, аптек и косметологических клиник республики.

Женщины-врачи заполняют медицинские документы в кабинете
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Женщины-врачи заполняют медицинские документы в кабинете

Заместитель руководителя УФНС по Республике Дагестан Назира Гилазиева представила данные мониторинга отрасли. Сейчас в регионе работают 1 116 частных медицинских организаций. Большинство из них сосредоточены в Махачкале, Каспийске и Хасавюрте.

Период Поступления в бюджет Динамика
2025 год 1,3 млрд рублей +33% к прошлому году
5 месяцев 2026 года 601 млн рублей +21% к прошлому году

Борьба с теневым сектором и "дроблением"

Налоговая служба сосредоточилась на выявлении схем ухода от платежей. В 2025 году уточнение обязательств налогоплательщиками принесло в казну 25,5 млн рублей. Еще 10,8 млн рублей поступили благодаря пресечению практики дробления бизнеса, когда одну компанию искусственно разделяют на несколько мелких для снижения налоговой нагрузки.

Отдельным направлением стала легализация труда врачей и медперсонала. Проверка уровня заработных плат обеспечила бюджету 6,6 млн рублей. Число работодателей в частном секторе медицины, которые платили сотрудникам меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), сократилось на 42%.

"Резервы для роста собираемости налогов в отрасли остаются значительными, а их реализация требует системного межведомственного взаимодействия", — подчеркнула Назира Гилазиева.

Справедливое распределение налоговой нагрузки в частной медицине напрямую влияет на социальную защищенность сотрудников и развитие городской инфраструктуры здравоохранения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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