Грандиозная стройка в Хабаровском крае: итоговый результат заставил по-новому взглянуть на комфорт

В Советской Гавани обновляют общественные пространства: сейчас рабочие завершают благоустройство сквера "Аллея героев".

Фото: commons.wikimedia.org by I13Robin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Советская-Гавань-площадь-Победы-2024

Центральным элементом объекта стала бронзовая скульптура "Бойцы СВО" и архитектурная композиция в форме "Звезды". На создание мемориала из федерального бюджета выделили 20 млн рублей, сообщил пресс-службе регионального правительства представитель министерства ЖКХ края.

С 2019 года по проекту создания комфортной городской среды в городе обустроили 39 объектов: парки, скверы, спортивные и детские площадки. Одним из таких проектов стала зона "Спортивная арена" в парке "Зелёный мыс", которую открыли в прошлом году.

Объект / Параметр Особенности и оснащение "Спортивная арена" (парк "Зелёный мыс") Тренажеры для людей с ОВЗ, площадка для бочча, стол для тенниса, резиновое покрытие, арт-скульптуры и светящаяся арка. "Аллея героев" (сквер) Бронзовая скульптура "Бойцы СВО", архитектурная "Звезда". Бюджет: 20 млн рублей. Общий план по Хабаровскому краю на год Обновление 63 общественных территорий.

Площадка в "Зелёном мысе" адаптирована под разные группы посетителей и позволяет готовиться к сдаче нормативов ГТО.

Всего в текущем году в Хабаровском крае планируют обновить 63 общественные территории. Контроль за качеством работ возложили на муниципалитеты и общественные советы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова