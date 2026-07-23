Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прайсы в салонах замерли: внезапное решение дилеров изменило финальную стоимость авто
Дети на дорогах оказались под угрозой: Саратовская область внедрила систему с мигающим эффектом
Напрасно считали их умными: физики раскрыли истинную причину выстраивания птиц в клин
Морские ворота Балтики меняют правила игры: потоки товаров сместились в неожиданную сторону за полгода
Водители Тюменской области начали ошибаться реже: новые цифровые фильтры перекроили ситуацию
Смелый шаг властей: финансовая экспансия в Татарстане лишила систему старых и медленных методов
Бизнес в Омске ждут перемены: решение министерства заставило владельцев пересмотреть бюджеты
Океан буквально кипит: потепление вод Сахалина запустило масштабный передел рыболовного рынка
Неузнаваемая Волга в сердце Рыбинска: прогулочный маршрут избавится от давних инфраструктурных оков

Грандиозная стройка в Хабаровском крае: итоговый результат заставил по-новому взглянуть на комфорт

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Советской Гавани обновляют общественные пространства: сейчас рабочие завершают благоустройство сквера "Аллея героев".

Советская-Гавань-площадь-Победы-2024
Фото: commons.wikimedia.org by I13Robin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Советская-Гавань-площадь-Победы-2024

Центральным элементом объекта стала бронзовая скульптура "Бойцы СВО" и архитектурная композиция в форме "Звезды". На создание мемориала из федерального бюджета выделили 20 млн рублей, сообщил пресс-службе регионального правительства представитель министерства ЖКХ края.

С 2019 года по проекту создания комфортной городской среды в городе обустроили 39 объектов: парки, скверы, спортивные и детские площадки. Одним из таких проектов стала зона "Спортивная арена" в парке "Зелёный мыс", которую открыли в прошлом году.

Объект / Параметр Особенности и оснащение
"Спортивная арена" (парк "Зелёный мыс") Тренажеры для людей с ОВЗ, площадка для бочча, стол для тенниса, резиновое покрытие, арт-скульптуры и светящаяся арка.
"Аллея героев" (сквер) Бронзовая скульптура "Бойцы СВО", архитектурная "Звезда". Бюджет: 20 млн рублей.
Общий план по Хабаровскому краю на год Обновление 63 общественных территорий.

Площадка в "Зелёном мысе" адаптирована под разные группы посетителей и позволяет готовиться к сдаче нормативов ГТО.

Всего в текущем году в Хабаровском крае планируют обновить 63 общественные территории. Контроль за качеством работ возложили на муниципалитеты и общественные советы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Челябинская область
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Новосибирская область
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Еда и рецепты
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Последние материалы
Неузнаваемая Волга в сердце Рыбинска: прогулочный маршрут избавится от давних инфраструктурных оков
Бензобак забит под завязку: неочевидная ошибка лишит современный автомобиль важной защиты
Поездки скорых не должны сорваться: глава Кемерова лично проконтролировал логистику горючего
Оставить нельзя обрезать: фатальная ошибка с усами клубники в июле, которая погубит кусты
Жилье в Перми стало дефицитом: ажиотаж покупателей вывел город в топ лидеров по всей России
Это не просто старые камни: находки в Красноярске предопределили финал долгих поисков ученых
Творожный чизкейк без духовки: эти ошибки лишают десерт ресторанной текстуры и плотности
Природа распорядилась иначе: неожиданный коллапс опыления ударил по урожаю в Сибири
Чек-лист покупателя: 5 правил выбора головного убора, в котором не будет жарко даже в полдень
Безопасность людей оказалась под угрозой: Алтайский край за сутки перенесет удар циклона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.