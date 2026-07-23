В Советской Гавани обновляют общественные пространства: сейчас рабочие завершают благоустройство сквера "Аллея героев".
Центральным элементом объекта стала бронзовая скульптура "Бойцы СВО" и архитектурная композиция в форме "Звезды". На создание мемориала из федерального бюджета выделили 20 млн рублей, сообщил пресс-службе регионального правительства представитель министерства ЖКХ края.
С 2019 года по проекту создания комфортной городской среды в городе обустроили 39 объектов: парки, скверы, спортивные и детские площадки. Одним из таких проектов стала зона "Спортивная арена" в парке "Зелёный мыс", которую открыли в прошлом году.
|Объект / Параметр
|Особенности и оснащение
|"Спортивная арена" (парк "Зелёный мыс")
|Тренажеры для людей с ОВЗ, площадка для бочча, стол для тенниса, резиновое покрытие, арт-скульптуры и светящаяся арка.
|"Аллея героев" (сквер)
|Бронзовая скульптура "Бойцы СВО", архитектурная "Звезда". Бюджет: 20 млн рублей.
|Общий план по Хабаровскому краю на год
|Обновление 63 общественных территорий.
Площадка в "Зелёном мысе" адаптирована под разные группы посетителей и позволяет готовиться к сдаче нормативов ГТО.
Всего в текущем году в Хабаровском крае планируют обновить 63 общественные территории. Контроль за качеством работ возложили на муниципалитеты и общественные советы.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.