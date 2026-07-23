Дети на дорогах оказались под угрозой: Саратовская область внедрила систему с мигающим эффектом

В Энгельсском районе Саратовской области усиливают меры безопасности на дорогах перед началом учебного года. Глава района Максим Леонов поручил комитету ЖКХ внедрить систему Г-образных опор с мигающей лентой, которая уже прошла проверку в городе.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Регулировщик и дети на пешеходном переходе

На профилактику дорожной безопасности в этом году направили около 50 млн рублей. Эта сумма превышает затраты прошлого года. По словам главы района, большая часть запланированных работ уже завершена.

Ресурс / Оборудование Количество / Объем Дорожные знаки более 1000 шт. Искусственные неровности 15 шт. Стеклошарики для разметки 10 тонн

Безопасность у школ

Особое внимание уделили зонам вокруг детских садов и школ. В течение недели рядом с учебными заведениями установят ростовых кукол школьников, чтобы водители заранее снижали скорость перед нерегулируемыми переходами.

Также в районе продолжают строить приподнятые пешеходные переходы. Следующий такой объект появится у школы "Патриот".

"Эта мера позволит привлечь внимание водителей и побудить их заблаговременно снижать скорость при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам, которые находятся рядом со школами и детскими садами", — подчеркнул Максим Леонов.

Разгрузка трафика

Параллельно с мерами безопасности решают проблему заторов. В администрации прорабатывают расширение улицы Льва Кассиля на пересечении с площадью Свободы. Из-за плотного потока машин планируют расширить съезды, что позволит автомобилям поворачивать с двух разных полос.