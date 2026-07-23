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Водители Тюменской области начали ошибаться реже: новые цифровые фильтры перекроили ситуацию

Россия » Урал » Тюмень

В Тюменской области за первую половину 2026 года снизилось число дорожных аварий и смертности на трассах. Количество погибших в ДТП сократилось на 17,5%, о чем сообщил губернатор региона Александр Моор по итогам встречи с начальником регионального управления Госавтоинспекции Андреем Миллером.

Дорожная камера
Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дорожная камера

За шесть месяцев в регионе зафиксировали 1 165 аварий. По данным властей, большинство происшествий произошло из-за игнорирования правил дорожного движения.

Показатель Значение / Динамика
Всего ДТП за полгода 1 165 случаев
Смертность на дорогах — 17,5%
Использование сервиса "АвтоПомощник72" 746 раз (с конца мая)

Технический контроль и цифровизация

Для снижения аварийности регион расширяет сеть видеокамер на федеральных и региональных трассах. Параллельно внедряют электронные инструменты для водителей. Один из них — чат-бот "АвтоПомощник72", через который можно удаленно записаться на разбор ДТП без пострадавших или оформить европротокол через Госуслуги.

"Ситуацию анализируем и предпринимаем меры, чтобы таких случаев стало меньше. В том числе увеличиваем количество видеокамер на региональных и федеральных дорогах", — сообщил Александр Моор.

Защита детей на дорогах

Отдельным пунктом повестки стала безопасность несовершеннолетних. Дорожная полиция отмечает, что водители по-прежнему часто перевозят детей с нарушениями правил безопасности.

"Будем наращивать не только технические возможности, но и усиливать профилактическую работу", — заключил губернатор.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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