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Морские ворота Балтики меняют правила игры: потоки товаров сместились в неожиданную сторону за полгода

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Объем каботажных перевозок в Балтийском бассейне за первую половину 2026 года вырос до почти 6 млн тонн. По данным участников рынка, год назад этот показатель составлял 5,3 млн тонн. За пять лет грузопоток на калининградском направлении увеличился почти в десять раз.

Паром
Фото: Openverse by mikecogh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паром

Рост обеспечили преимущественно нефтепродукты и наливные грузы. При этом перевозки накатной техники и паромов заметно сократились.

Категория грузов Итог 1-го полугодия 2026 года Аналогичный период 2025 года
Общий объем каботажа ~ 6 млн тонн 5,3 млн тонн
Нефтепродукты 827 тыс. тонн 556 тыс. тонн
Наливные грузы 968,5 тыс. тонн 782 тыс. тонн
Паромные перевозки < 2 млн тонн > 2,2 млн тонн
Техника "ро-ро" и накатные грузы 3,7 тыс. тонн 24,6 тыс. тонн

Смена логистической модели: от паромов к контейнерам

Резкое падение объемов накатных грузов связано с изменением способа транспортировки. Автомобили и комплектующие теперь перевозят в контейнерах. Эта схема распространилась и на другие товары: строительные материалы, потребительские вещи и удобрения.

Объем контейнерных перевозок в Балтийском бассейне за полгода достиг 1,9 млн тонн против 1,3 млн тонн годом ранее. Значительный вклад внес Большой порт Санкт-Петербурга — объем грузов, следующих в Калининградскую область, вырос с 681 тыс. до 1 млн тонн.

"Из Калининграда везут в контейнерах готовые автомобили, а в Калининград грузопоток увеличился в том числе и за счет поставок комплектующих. Номенклатура грузов, которые возят в контейнерах, огромная", — пояснил генеральный директор логистической компании C-Shipping Алексей Гагаринов.

Инфраструктурный запас

С сентября начинается традиционный сезон оживления рынка. По прогнозам Алексея Гагаринова, объем контейнерных перевозок между Санкт-Петербургом и Калининградом вырастет минимум на 20%.

Чтобы справиться с нагрузкой, правительство Калининградской области планирует модернизировать причальную инфраструктуру Калининградского морского торгового порта в ближайшие два-три года. Железнодорожная сеть региона и Ленобласти также готова к росту потока. По мнению специалистов, мощности, которые раньше использовались для отправки грузов в Европу, теперь доступны для каботажа.

"Все порты Калининградской области имеют подъездные железнодорожные пути и их профицит. Грузы, которые ранее направляли в Европу, ушли. Они освободили мощности для наращивания грузопотока в порты Калининграда", — резюмировал президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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