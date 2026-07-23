Объем каботажных перевозок в Балтийском бассейне за первую половину 2026 года вырос до почти 6 млн тонн. По данным участников рынка, год назад этот показатель составлял 5,3 млн тонн. За пять лет грузопоток на калининградском направлении увеличился почти в десять раз.
Рост обеспечили преимущественно нефтепродукты и наливные грузы. При этом перевозки накатной техники и паромов заметно сократились.
|Категория грузов
|Итог 1-го полугодия 2026 года
|Аналогичный период 2025 года
|Общий объем каботажа
|~ 6 млн тонн
|5,3 млн тонн
|Нефтепродукты
|827 тыс. тонн
|556 тыс. тонн
|Наливные грузы
|968,5 тыс. тонн
|782 тыс. тонн
|Паромные перевозки
|< 2 млн тонн
|> 2,2 млн тонн
|Техника "ро-ро" и накатные грузы
|3,7 тыс. тонн
|24,6 тыс. тонн
Резкое падение объемов накатных грузов связано с изменением способа транспортировки. Автомобили и комплектующие теперь перевозят в контейнерах. Эта схема распространилась и на другие товары: строительные материалы, потребительские вещи и удобрения.
Объем контейнерных перевозок в Балтийском бассейне за полгода достиг 1,9 млн тонн против 1,3 млн тонн годом ранее. Значительный вклад внес Большой порт Санкт-Петербурга — объем грузов, следующих в Калининградскую область, вырос с 681 тыс. до 1 млн тонн.
"Из Калининграда везут в контейнерах готовые автомобили, а в Калининград грузопоток увеличился в том числе и за счет поставок комплектующих. Номенклатура грузов, которые возят в контейнерах, огромная", — пояснил генеральный директор логистической компании C-Shipping Алексей Гагаринов.
С сентября начинается традиционный сезон оживления рынка. По прогнозам Алексея Гагаринова, объем контейнерных перевозок между Санкт-Петербургом и Калининградом вырастет минимум на 20%.
Чтобы справиться с нагрузкой, правительство Калининградской области планирует модернизировать причальную инфраструктуру Калининградского морского торгового порта в ближайшие два-три года. Железнодорожная сеть региона и Ленобласти также готова к росту потока. По мнению специалистов, мощности, которые раньше использовались для отправки грузов в Европу, теперь доступны для каботажа.
"Все порты Калининградской области имеют подъездные железнодорожные пути и их профицит. Грузы, которые ранее направляли в Европу, ушли. Они освободили мощности для наращивания грузопотока в порты Калининграда", — резюмировал президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.