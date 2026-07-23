Бюджет Республики Татарстан вырос на 48 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом. Дополнительные средства направили на ремонт дорог и цифровую трансформацию экономики.
Основной объем финансирования ушел на модернизацию автодорожной сети. Власти планируют сократить время в пути между городами республики и повысить транспортную доступность удаленных районов.
Параллельно с инфраструктурой регион обновил цифровую среду. Новые средства распределили между школами, больницами и государственными сервисами.
В бюджетном плане приоритетом стала технологическая модернизация. В Татарстане внедрили искусственный интеллект в производственные циклы и запустили цифровые платформы, чтобы жители могли решать вопросы с государственными органами без лишних визитов в ведомства.
"Такие инвестиции позволят повысить конкурентоспособность Татарстана на международной арене и создать условия для устойчивого экономического роста", — отметил раис Республики Татарстан.
|Направление расходов
|Цель и результат
|Дорожная инфраструктура
|Ремонт и строительство, сокращение времени в пути
|Цифровизация соцсферы
|Обновление оборудования в школах и клиниках
|Технологический сектор
|Внедрение ИИ и автоматизация производств
Рост бюджета на 48 миллиардов рублей свидетельствует о стремлении региона уйти от простой поддержки текущих процессов к созданию долгосрочного экономического фундамента.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.