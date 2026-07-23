Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белокуриха прощается с многолетней проблемой: инвесторы нашли нестандартный способ приумножить капитал
Это выглядит как спланированная атака: киты нашли способ превратить гигантскую рыбу в мелкий корм
Такого не ждали от студентов: хакасские инженеры заберут миллионы на свои разработки
Спорт теперь через смартфон: Брянск создаст условия, которые изменят привычный поход на стадион
Где теперь гулять в Саратове: итоговые решения по благоустройству затронули десятки локаций
Черная жижа вместо воды: изношенные сети в Башкортостане обрекли людей на вечные очереди
Серые схемы больше не работают: в Дагестане зажали гайки для частных клиник и аптек
Грандиозная стройка в Хабаровском крае: итоговый результат заставил по-новому взглянуть на комфорт
Прайсы в салонах замерли: внезапное решение дилеров изменило финальную стоимость авто

Бизнес в Омске ждут перемены: решение министерства заставило владельцев пересмотреть бюджеты

Россия » Сибирь » Омск

Омские предприятия заплатят налог на имущество организаций за 2025 год в размере 8,7 млрд рублей. Сумма выросла на 600 млн рублей по сравнению с предыдущим годом, сообщили в УФНС по Омской области.

Рабочее место с документами
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Рабочее место с документами
Показатель 2024 год 2025 год
Общая сумма налога 8,1 млрд руб. 8,7 млрд руб.
По среднегодовой стоимости 7,6 млрд руб. 8,1 млрд руб.
По кадастровой стоимости 542 млн руб. 629 млн руб.

Почему выросли выплаты

Рост налоговых поступлений вызван обновлением перечня торгово-офисной недвижимости, который утвердил приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 28 ноября 2025 года. В новый список попали все объекты торгового и офисного назначения, независимо от их площади.

Это решение расширило круг плательщиков. Теперь налог должны вносить даже те организации, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН) или единый сельскохозяйственный налог, если их объекты попали в указанный перечень.

По данным УФНС, льготами и преференциями в 2025 году воспользовались 86 организаций. Совокупная сумма налоговых послаблений превысила 900 млн рублей.

Налоговая служба напоминает: уведомления об авансовых платежах по имущественным налогам за второй квартал 2026 года нужно подать до 27 июля 2026 года.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Полвека споров подошли к финалу: названы доказательства, почему высадка на Луну не была фейком
Наука и техника
Полвека споров подошли к финалу: названы доказательства, почему высадка на Луну не была фейком
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Челябинская область
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Когда торт слишком долго ждать: этот шоколадный пирог готовится за 15 минут и удивляет вкусом
Еда и рецепты
Когда торт слишком долго ждать: этот шоколадный пирог готовится за 15 минут и удивляет вкусом
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Последние материалы
Неузнаваемая Волга в сердце Рыбинска: прогулочный маршрут избавится от давних инфраструктурных оков
Бензобак забит под завязку: неочевидная ошибка лишит современный автомобиль важной защиты
Поездки скорых не должны сорваться: глава Кемерова лично проконтролировал логистику горючего
Оставить нельзя обрезать: фатальная ошибка с усами клубники в июле, которая погубит кусты
Жилье в Перми стало дефицитом: ажиотаж покупателей вывел город в топ лидеров по всей России
Это не просто старые камни: находки в Красноярске предопределили финал долгих поисков ученых
Творожный чизкейк без духовки: эти ошибки лишают десерт ресторанной текстуры и плотности
Природа распорядилась иначе: неожиданный коллапс опыления ударил по урожаю в Сибири
Чек-лист покупателя: 5 правил выбора головного убора, в котором не будет жарко даже в полдень
Безопасность людей оказалась под угрозой: Алтайский край за сутки перенесет удар циклона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.