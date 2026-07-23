Бизнес в Омске ждут перемены: решение министерства заставило владельцев пересмотреть бюджеты

Омские предприятия заплатят налог на имущество организаций за 2025 год в размере 8,7 млрд рублей. Сумма выросла на 600 млн рублей по сравнению с предыдущим годом, сообщили в УФНС по Омской области.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Рабочее место с документами

Показатель 2024 год 2025 год Общая сумма налога 8,1 млрд руб. 8,7 млрд руб. По среднегодовой стоимости 7,6 млрд руб. 8,1 млрд руб. По кадастровой стоимости 542 млн руб. 629 млн руб.

Почему выросли выплаты

Рост налоговых поступлений вызван обновлением перечня торгово-офисной недвижимости, который утвердил приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 28 ноября 2025 года. В новый список попали все объекты торгового и офисного назначения, независимо от их площади.

Это решение расширило круг плательщиков. Теперь налог должны вносить даже те организации, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН) или единый сельскохозяйственный налог, если их объекты попали в указанный перечень.

По данным УФНС, льготами и преференциями в 2025 году воспользовались 86 организаций. Совокупная сумма налоговых послаблений превысила 900 млн рублей.

Налоговая служба напоминает: уведомления об авансовых платежах по имущественным налогам за второй квартал 2026 года нужно подать до 27 июля 2026 года.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов