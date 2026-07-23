Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это выглядит как спланированная атака: киты нашли способ превратить гигантскую рыбу в мелкий корм
Такого не ждали от студентов: хакасские инженеры заберут миллионы на свои разработки
Спорт теперь через смартфон: Брянск создаст условия, которые изменят привычный поход на стадион
Где теперь гулять в Саратове: итоговые решения по благоустройству затронули десятки локаций
Черная жижа вместо воды: изношенные сети в Башкортостане обрекли людей на вечные очереди
Серые схемы больше не работают: в Дагестане зажали гайки для частных клиник и аптек
Грандиозная стройка в Хабаровском крае: итоговый результат заставил по-новому взглянуть на комфорт
Прайсы в салонах замерли: внезапное решение дилеров изменило финальную стоимость авто
Дети на дорогах оказались под угрозой: Саратовская область внедрила систему с мигающим эффектом

Океан буквально кипит: потепление вод Сахалина запустило масштабный передел рыболовного рынка

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Морские воды вокруг Сахалина теплеют, и вместе с температурой меняется состав рыбы в Охотском море. Тунец всё чаще заходит в южную часть региона через Курильские проливы вслед за кормовой базой. Рост численности крупной рыбы привел к тому, что промысел переходит из разряда случайных находок в системный бизнес.

Тунец
Фото: commons.wikimedia.org by Wibowo Djatmiko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тунец

Об этом сообщили в Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства.

Свободный лов и ограничения

Для рыбаков-любителей ситуация остается прежней: тунец не требует оформления именных разрешений или специальных путевок. Ловить его можно свободно, но с соблюдением общих правил рыболовства Дальневосточного бассейна.

Под запретом остаются варварские методы добычи — глушение, багрение и гон. Также нельзя заходить в закрытые районы. Если в сети или на крючок случайно попался запрещенный вид рыбы, его необходимо вернуть в море.

Промышленный масштаб

Если раньше промышленный вылов тунца был эпизодическим, то теперь ученые ТИНРО зафиксировали устойчивый тренд на потепление воды и рост популяции. Впервые рекомендовано установить конкретные квоты на добычу.

Отраслевой совет утвердил лимиты на 2026 год, что фактически легализует системный промышленный промысел в регионе.

Зона вылова Квота на 2026 год
Восточно-Сахалинская подзона 30 тонн
Западно-Сахалинская подзона 200 тонн

Введение лимитов для предприятий не ограничивает права частных рыбаков. Интерес к рыбе растет и в спортивном секторе: например, 8 августа в Невельске пройдет турнир "День тунца — 2026" с призовым фондом 300 тысяч рублей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Полвека споров подошли к финалу: названы доказательства, почему высадка на Луну не была фейком
Наука и техника
Полвека споров подошли к финалу: названы доказательства, почему высадка на Луну не была фейком
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Челябинская область
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Когда торт слишком долго ждать: этот шоколадный пирог готовится за 15 минут и удивляет вкусом
Еда и рецепты
Когда торт слишком долго ждать: этот шоколадный пирог готовится за 15 минут и удивляет вкусом
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Последние материалы
Неузнаваемая Волга в сердце Рыбинска: прогулочный маршрут избавится от давних инфраструктурных оков
Бензобак забит под завязку: неочевидная ошибка лишит современный автомобиль важной защиты
Поездки скорых не должны сорваться: глава Кемерова лично проконтролировал логистику горючего
Оставить нельзя обрезать: фатальная ошибка с усами клубники в июле, которая погубит кусты
Жилье в Перми стало дефицитом: ажиотаж покупателей вывел город в топ лидеров по всей России
Это не просто старые камни: находки в Красноярске предопределили финал долгих поисков ученых
Творожный чизкейк без духовки: эти ошибки лишают десерт ресторанной текстуры и плотности
Природа распорядилась иначе: неожиданный коллапс опыления ударил по урожаю в Сибири
Чек-лист покупателя: 5 правил выбора головного убора, в котором не будет жарко даже в полдень
Безопасность людей оказалась под угрозой: Алтайский край за сутки перенесет удар циклона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.