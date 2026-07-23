Океан буквально кипит: потепление вод Сахалина запустило масштабный передел рыболовного рынка

Морские воды вокруг Сахалина теплеют, и вместе с температурой меняется состав рыбы в Охотском море. Тунец всё чаще заходит в южную часть региона через Курильские проливы вслед за кормовой базой. Рост численности крупной рыбы привел к тому, что промысел переходит из разряда случайных находок в системный бизнес.

Фото: commons.wikimedia.org by Wibowo Djatmiko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тунец

Об этом сообщили в Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства.

Свободный лов и ограничения

Для рыбаков-любителей ситуация остается прежней: тунец не требует оформления именных разрешений или специальных путевок. Ловить его можно свободно, но с соблюдением общих правил рыболовства Дальневосточного бассейна.

Под запретом остаются варварские методы добычи — глушение, багрение и гон. Также нельзя заходить в закрытые районы. Если в сети или на крючок случайно попался запрещенный вид рыбы, его необходимо вернуть в море.

Промышленный масштаб

Если раньше промышленный вылов тунца был эпизодическим, то теперь ученые ТИНРО зафиксировали устойчивый тренд на потепление воды и рост популяции. Впервые рекомендовано установить конкретные квоты на добычу.

Отраслевой совет утвердил лимиты на 2026 год, что фактически легализует системный промышленный промысел в регионе.

Зона вылова Квота на 2026 год Восточно-Сахалинская подзона 30 тонн Западно-Сахалинская подзона 200 тонн

Введение лимитов для предприятий не ограничивает права частных рыбаков. Интерес к рыбе растет и в спортивном секторе: например, 8 августа в Невельске пройдет турнир "День тунца — 2026" с призовым фондом 300 тысяч рублей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов