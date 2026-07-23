Неузнаваемая Волга в сердце Рыбинска: прогулочный маршрут избавится от давних инфраструктурных оков

В Рыбинске обновят Волжскую набережную и смотровую площадку у памятника Льву Ошанину. Мэр города Дмитрий Рудаков в ходе осмотра территории распорядился привести в порядок береговую линию и улучшить доступ к прогулочным зонам.
Сначала рабочие уберут мелкие деревья и кустарник вдоль Волги. По словам главы города, это нужно для того, чтобы открыть вид на реку и сделать набережную более ухоженной.
Параллельно с этим приведут в порядок смотровую площадку. В планах муниципалитета — ремонт лестниц и спусков со стороны улицы Стоялой. Чтобы площадка стала доступной для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями, там установят пандусы.
|Объект
|Что сделают
|Береговая линия
|Удалят лишнюю поросль деревьев для открытия вида на Волгу
|Смотровая площадка (памятник Л. Ошанину)
|Ремонт лестниц и спусков, монтаж пандусов
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