В Кемерове администрация города контролирует запасы топлива для экстренных и муниципальных служб. Мэр Дмитрий Анисимов проверил работу Кузбасской станции скорой медицинской помощи на улице Волгоградской, чтобы исключить сбои в выездах бригад.
"Убедился, что ситуация нормальная, автомобили медиков заправляются без перебоев, быстро и своевременно. Попросил руководство станции незамедлительно информировать меня о любых сложностях, если они возникнут", — отметил Дмитрий Анисимов.
Помимо скорой помощи, приоритет в снабжении горючим получили автомобили Кемеровской службы спасения, дорожных, коммунальных и аварийных бригад. Это позволяет поддерживать жизнеобеспечение города независимо от ситуации на общедоступных АЗС.
|Служба
|Статус снабжения
|Скорая медицинская помощь
|Заправка без перебоев
|Служба спасения (КСС)
|Приоритетный доступ к топливу
|Коммунальные и дорожные службы
|Приоритетный доступ к топливу
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.