Поездки скорых не должны сорваться: глава Кемерова лично проконтролировал логистику горючего

В Кемерове администрация города контролирует запасы топлива для экстренных и муниципальных служб. Мэр Дмитрий Анисимов проверил работу Кузбасской станции скорой медицинской помощи на улице Волгоградской, чтобы исключить сбои в выездах бригад.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Фельдшер скорой помощи

"Убедился, что ситуация нормальная, автомобили медиков заправляются без перебоев, быстро и своевременно. Попросил руководство станции незамедлительно информировать меня о любых сложностях, если они возникнут", — отметил Дмитрий Анисимов.

Помимо скорой помощи, приоритет в снабжении горючим получили автомобили Кемеровской службы спасения, дорожных, коммунальных и аварийных бригад. Это позволяет поддерживать жизнеобеспечение города независимо от ситуации на общедоступных АЗС.

Служба Статус снабжения Скорая медицинская помощь Заправка без перебоев Служба спасения (КСС) Приоритетный доступ к топливу Коммунальные и дорожные службы Приоритетный доступ к топливу