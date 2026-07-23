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Поездки скорых не должны сорваться: глава Кемерова лично проконтролировал логистику горючего

Россия » Сибирь » Кемерово

В Кемерове администрация города контролирует запасы топлива для экстренных и муниципальных служб. Мэр Дмитрий Анисимов проверил работу Кузбасской станции скорой медицинской помощи на улице Волгоградской, чтобы исключить сбои в выездах бригад.

Фельдшер скорой помощи
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фельдшер скорой помощи

"Убедился, что ситуация нормальная, автомобили медиков заправляются без перебоев, быстро и своевременно. Попросил руководство станции незамедлительно информировать меня о любых сложностях, если они возникнут", — отметил Дмитрий Анисимов.

Помимо скорой помощи, приоритет в снабжении горючим получили автомобили Кемеровской службы спасения, дорожных, коммунальных и аварийных бригад. Это позволяет поддерживать жизнеобеспечение города независимо от ситуации на общедоступных АЗС.

Служба Статус снабжения
Скорая медицинская помощь Заправка без перебоев
Служба спасения (КСС) Приоритетный доступ к топливу
Коммунальные и дорожные службы Приоритетный доступ к топливу
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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