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Природа распорядилась иначе: неожиданный коллапс опыления ударил по урожаю в Сибири

Россия » Сибирь

В сельхозартели "Сады Сибири" стартовал сезон сбора ягод. Хозяйство планирует собрать до 40 тонн продукции, используя сочетание ручного труда и механизации.

Ягоды жимолости на кусте
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ягоды жимолости на кусте

Основную нагрузку по уборке берет на себя ягодноуборочный комбайн польского производства. Техника работает в артели третий сезон. По словам комбайнёра Владимира Лутова-младшего, после прохода машины ручной сбор на участке становится бессмысленным из-за высокой чистоты уборки.

Показатель комбайна Значение
Производительность до 1,5 тонн ягоды за смену
Эквивалент ручного труда более 100 человек

Влияние климата и логистики на урожай

Текущий сезон осложнили погодные аномалии. Майские заморозки, длившиеся две недели, ударили по жимолости. Из-за холодов пчелы и шмели были неактивны, что привело к недоопылению культуры.

"Так как были заморозки на протяжении двух недель, до середины мая, жимолость в этом году недоопылилась", — пояснил председатель сельхозартели "Сады Сибири" Владимир Лутов.

Проблемы затронули и сбор земляники — самой доходной культуры хозяйства. Снижение объемов сбора связано не только с биологическими факторами, но и с инфраструктурными трудностями: часть людей не смогла добраться до полей из-за проблем со снабжением топливом.

Основным ресурсом артели в этом году стала смородина. Часть урожая отдана под самосбор для жителей города и окрестных сел, большая доля отправится на переработку.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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