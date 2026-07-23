Природа распорядилась иначе: неожиданный коллапс опыления ударил по урожаю в Сибири

В сельхозартели "Сады Сибири" стартовал сезон сбора ягод. Хозяйство планирует собрать до 40 тонн продукции, используя сочетание ручного труда и механизации.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ягоды жимолости на кусте

Основную нагрузку по уборке берет на себя ягодноуборочный комбайн польского производства. Техника работает в артели третий сезон. По словам комбайнёра Владимира Лутова-младшего, после прохода машины ручной сбор на участке становится бессмысленным из-за высокой чистоты уборки.

Показатель комбайна Значение Производительность до 1,5 тонн ягоды за смену Эквивалент ручного труда более 100 человек

Влияние климата и логистики на урожай

Текущий сезон осложнили погодные аномалии. Майские заморозки, длившиеся две недели, ударили по жимолости. Из-за холодов пчелы и шмели были неактивны, что привело к недоопылению культуры.

"Так как были заморозки на протяжении двух недель, до середины мая, жимолость в этом году недоопылилась", — пояснил председатель сельхозартели "Сады Сибири" Владимир Лутов.

Проблемы затронули и сбор земляники — самой доходной культуры хозяйства. Снижение объемов сбора связано не только с биологическими факторами, но и с инфраструктурными трудностями: часть людей не смогла добраться до полей из-за проблем со снабжением топливом.

Основным ресурсом артели в этом году стала смородина. Часть урожая отдана под самосбор для жителей города и окрестных сел, большая доля отправится на переработку.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов