В сельхозартели "Сады Сибири" стартовал сезон сбора ягод. Хозяйство планирует собрать до 40 тонн продукции, используя сочетание ручного труда и механизации.
Основную нагрузку по уборке берет на себя ягодноуборочный комбайн польского производства. Техника работает в артели третий сезон. По словам комбайнёра Владимира Лутова-младшего, после прохода машины ручной сбор на участке становится бессмысленным из-за высокой чистоты уборки.
|Показатель комбайна
|Значение
|Производительность
|до 1,5 тонн ягоды за смену
|Эквивалент ручного труда
|более 100 человек
Текущий сезон осложнили погодные аномалии. Майские заморозки, длившиеся две недели, ударили по жимолости. Из-за холодов пчелы и шмели были неактивны, что привело к недоопылению культуры.
"Так как были заморозки на протяжении двух недель, до середины мая, жимолость в этом году недоопылилась", — пояснил председатель сельхозартели "Сады Сибири" Владимир Лутов.
Проблемы затронули и сбор земляники — самой доходной культуры хозяйства. Снижение объемов сбора связано не только с биологическими факторами, но и с инфраструктурными трудностями: часть людей не смогла добраться до полей из-за проблем со снабжением топливом.
Основным ресурсом артели в этом году стала смородина. Часть урожая отдана под самосбор для жителей города и окрестных сел, большая доля отправится на переработку.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.